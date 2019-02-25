Двойника Ким Чен Ына депортировали из Вьетнама

Власти Вьетнама депортировали двойника Ким Чен Ына

Американо-северокорейский саммит еще не начался, но уже произошел небольшой скандал. Власти Вьетнама выдворили двойника Ким Чен Ына , достаточно известного австралийца Ховарда Х, который прославился тем, что очень сильно похож на лидера КНДР , что и использовал для самопиара. Он, а также его "коллега по цеху" канадец Рассел Уайт, который напоминает Дональда Трампа , несколько раз появлялись вместе с тех местах, где ожидались встречи лидеров США и КНДР либо проходили прочие известные мероприятия. Обычно появление "Кима и Трампа" производило фурор среди журналистов и обычных людей. Так произошло, например, во время Олимпиады-2018 в Пхенчхане, когда Ховард Х пытался пообщаться с болельщицами из Северной Кореи, а также во время первого американо-северокорейского саммита в Сингапуре в июне прошлого года.

На этот раз пара также заранее прибыла в Ханой , где ожидается вторая встреча Кима и Трампа, и снова стали вместе разгуливать по городу, позировать для фотографов и проводить пародии на пресс-конференции и иные официальные мероприятия.

Правда в отличие от предыдущих случаев, когда власти обычно спокойно смотрели на эту деятельность и лишь иногда вмешивались, то полиция Вьетнама "не поняла юмора". Как сообщили зарубежные СМИ, Ховард Х был задержан полицией в пятницу 25 февраля, допрошен, а затем его визу аннулировали и посадили на самолет до Гонконга, где двойник Ким Чен Ына постоянно проживает в настоящее время.

"Узник совести", впрочем, успел сделать прощальное заявление. "Настоящая причина выдворения — это то, что я родился с лицом как у Ким Чен Ына. Это настоящее преступление", — саркастически заметил он репортерам и добавил, что "у Ким Чен Ына нет чувства юмора". Затем трое вьетнамцев в штатском посадили его в микровавтобус и увезли в сторону аэропорта. Сопровождавшие отказались что-либо говорить журналистам, но предполагается, что это были сотрудники полиции либо спецслужб Вьетнама, которые отвечали за безопасность.

С двойником Трампа вьетнамцы обошлись мягче. Его тоже задержали, допросили и разрешили остаться в Ханое, но попросили не разгуливать на публике в костюме, копирующем Трампа, и вообще поменьше подчеркивать свое сходство с президентом США.

Уайт после этого сказал журналистам, что останется в Ханое на неделю, но вынужден отменить совместные мероприятия с выдворенным "Ким Чен Ыном". Ранее они планировали сыграть вместе в гольф и посетить массажный салон. На прощание Уайти и Ховарад Х обнялись и договорились обязательно встретиться в другом месте, где им не помешают обыграть их сходство с лидерами Соединенных Штатов и Северной Кореи.

Как отмечают эксперты, власти Вьетнама подошли с большой ответственностью к организации такого беспрецедентного для страны саммита США и КНДР, за которым наблюдает весь мир. Вероятно по этой причине, организаторы хотят избежать любых накладок и инцидентов, особенно имеющих отношение к главным героям мероприятия — Дональду Трампу и Ким Чен Ыну.