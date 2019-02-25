Двойника Ким Чен Ына депортировали из Вьетнама

Американо-северокорейский саммит еще не начался, но уже произошел небольшой скандал. Власти Вьетнама выдворили двойника Ким Чен Ына, достаточно известного австралийца Ховарда Х, который прославился тем, что очень сильно похож на лидера КНДР, что и использовал для самопиара. Он, а также его "коллега по цеху" канадец Рассел Уайт, который напоминает Дональда Трампа, несколько раз появлялись вместе с тех местах, где ожидались встречи лидеров США и КНДР либо проходили прочие известные мероприятия. Обычно появление "Кима и Трампа" производило фурор среди журналистов и обычных людей. Так произошло, например, во время Олимпиады-2018 в Пхенчхане, когда Ховард Х пытался пообщаться с болельщицами из Северной Кореи, а также во время первого американо-северокорейского саммита в Сингапуре в июне прошлого года.
На этот раз пара также заранее прибыла в Ханой, где ожидается вторая встреча Кима и Трампа, и снова стали вместе разгуливать по городу, позировать для фотографов и проводить пародии на пресс-конференции и иные официальные мероприятия.
Правда в отличие от предыдущих случаев, когда власти обычно спокойно смотрели на эту деятельность и лишь иногда вмешивались, то полиция Вьетнама "не поняла юмора". Как сообщили зарубежные СМИ, Ховард Х был задержан полицией в пятницу 25 февраля, допрошен, а затем его визу аннулировали и посадили на самолет до Гонконга, где двойник Ким Чен Ына постоянно проживает в настоящее время.
"Узник совести", впрочем, успел сделать прощальное заявление. "Настоящая причина выдворения — это то, что я родился с лицом как у Ким Чен Ына. Это настоящее преступление", — саркастически заметил он репортерам и добавил, что "у Ким Чен Ына нет чувства юмора". Затем трое вьетнамцев в штатском посадили его в микровавтобус и увезли в сторону аэропорта. Сопровождавшие отказались что-либо говорить журналистам, но предполагается, что это были сотрудники полиции либо спецслужб Вьетнама, которые отвечали за безопасность.
С двойником Трампа вьетнамцы обошлись мягче. Его тоже задержали, допросили и разрешили остаться в Ханое, но попросили не разгуливать на публике в костюме, копирующем Трампа, и вообще поменьше подчеркивать свое сходство с президентом США.
Уайт после этого сказал журналистам, что останется в Ханое на неделю, но вынужден отменить совместные мероприятия с выдворенным "Ким Чен Ыном". Ранее они планировали сыграть вместе в гольф и посетить массажный салон. На прощание Уайти и Ховарад Х обнялись и договорились обязательно встретиться в другом месте, где им не помешают обыграть их сходство с лидерами Соединенных Штатов и Северной Кореи.
Как отмечают эксперты, власти Вьетнама подошли с большой ответственностью к организации такого беспрецедентного для страны саммита США и КНДР, за которым наблюдает весь мир. Вероятно по этой причине, организаторы хотят избежать любых накладок и инцидентов, особенно имеющих отношение к главным героям мероприятия — Дональду Трампу и Ким Чен Ыну.