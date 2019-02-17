Обнаружена китайская база данных слежки за миллионами уйгуров

Эксперт по кибербезопасности из некоммерческой организации GDI Foundation Виктор Геверс обнаружил в свободном доступе в сети китайскую базу данных, где содержались персональные данные о 2,6 миллиона жителей Синьцзян-Уйгурского автономного района (СУАР). Об этом сообщает РБК со ссылкой на Financial Times.

В базу попадала собранная в режиме реального времени информация о местонахождении человека, его имя, фотографии, идентификационный номер, домашний адрес, места работы. Большая часть попавших в базу — этнические уйгуры.

По мнению Геверса, многие данные были получены через систему распознавания лиц и камеры наблюдения. Он отметил, что всего за один день было собрано почти 6,7 миллиона GPS-координат.

Базу вела китайская компания SenseNets, сотрудничающая с властями КНР. Например, на своем сайте организация упоминала, что помогала полиции в южной провинции Гуандун выдвинуть обвинения против участников политических протестов.

Ранее китайские власти также создали специальный реестр с информацией о своих гражданах-мусульманах, проживающих в других странах. Часто данные собирают через оставшихся в КНР родственников путем запугиваний и манипулирования.