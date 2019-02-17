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Скрипалю стало хуже

В Гонконге построят «умную» тюрьму 

Мир24 + ещё 4 3 часа назад
Фото: «Мир24» / Елена Андреева
В Гонконге планируется построить высокотехнологичную тюрьму, сообщает «Синьхуа».
Концепцию проекта «умной» тюрьмы представил комиссар исправительных служб Гонконга Ву Ин-мин. По его словам, проект включает четыре элемента — «развитие умного управления», «внедрение инноваций», «подготовка сотрудников исправительных учреждений и улучшение возможностей реабилитации бывших узников», «применение умной структуры в работе исправительных учреждений». На практике это означает главным образом применение систем видеонаблюдения, распознающих необычное поведение заключенных, а также специальных браслетов, фиксирующих состояние здоровья и местонахождение арестантов.
Основная идея проекта — обеспечить безопасность сотрудников и заключенных исправительных учреждений Гонконга.
Ранее сообщалось, что в Италии заключенным разрешат общаться с родственниками по Skype, совершая видеозвонки. Звонки через Skype будут проходить те же проверки безопасности, что и стандартные визиты. Так, заключенные должны будут предоставить не только адреса пользователей, с которыми они хотят общаться, но также документ, который подтверждает родственную связь. Приоритет при этом отдадут общению с детьми. Все видеосеансы будут проходить под наблюдением сотрудников исправительных учреждений.
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Азия , В мире , Синьхуа , Гонконг
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