В Гонконге построят «умную» тюрьму

Концепцию проекта «умной» тюрьмы представил комиссар исправительных служб Гонконга Ву Ин-мин. По его словам, проект включает четыре элемента — «развитие умного управления», «внедрение инноваций», «подготовка сотрудников исправительных учреждений и улучшение возможностей реабилитации бывших узников», «применение умной структуры в работе исправительных учреждений». На практике это означает главным образом применение систем видеонаблюдения, распознающих необычное поведение заключенных, а также специальных браслетов, фиксирующих состояние здоровья и местонахождение арестантов.

Основная идея проекта — обеспечить безопасность сотрудников и заключенных исправительных учреждений Гонконга.

Ранее сообщалось, что в Италии заключенным разрешат общаться с родственниками по Skype, совершая видеозвонки. Звонки через Skype будут проходить те же проверки безопасности, что и стандартные визиты. Так, заключенные должны будут предоставить не только адреса пользователей, с которыми они хотят общаться, но также документ, который подтверждает родственную связь. Приоритет при этом отдадут общению с детьми. Все видеосеансы будут проходить под наблюдением сотрудников исправительных учреждений.