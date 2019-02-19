Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

СМИ: Пакистан попросил помощи ООН в деэскалации конфликта с Индией 

ТАСС + ещё 44 7 часов назад
Фото: 360tv.ru
ТАСС, 19 февраля. Министр иностранных дел Пакистана Шах Мехмуд Куреши во вторник направил письмо генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу с просьбой помочь снизить напряженность в отношениях Исламабада и Нью-Дели после теракта 14 февраля в штате Джамму и Кашмир (Индия). Об этом во вторник сообщила газета The Economic Times.
После теракта, в результате которого погибли 45 человек, между Индией и Пакистаном начался дипломатический кризис. Нью-Дели и Исламабад отозвали своих послов для консультаций. Власти Индии обвинили Пакистан в поддержке ответственной за нападение группировки и пообещали принять «все возможные дипломатические меры для обеспечения полной международной изоляции» Исламабада. Индийская сторона заявила о наличии у нее доказательств причастности к атаке Пакистана, который, в свою очередь, отвергает эти обвинения.
"Я бы хотел срочно обратить ваше внимание на ухудшение ситуации с безопасностью в нашем регионе, что спровоцировано угрозой применения Индией силы в отношении Пакистана, — приводит газета выдержки из письма. — Крайне важно предпринять шаги для деэскалации конфликта. ООН должна вмешаться, чтобы разрядить напряженность".
Глава пакистанского МИД отметил, что «абсурдно возлагать на Исламабад ответственность за нападение [на военную колонну] еще до начала расследования». Он также призвал призвал «Индию к проведению открытого и заслуживающего доверия следствия».
Террорист-смертник 14 февраля в штате Джамму и Кашмир подорвал автомобиль с 350 кг взрывчатки рядом с военной колонной, перевозившей более 2,5 тыс. человек. Ответственность за нападение взяла на себя «Джаиш-е-Мухаммад» ("Армия Мухаммеда") — радикальная сепаратистская группировка, выступающая за отделение штата от Индии, его независимость или присоединение к Пакистану. Боевики «Джаиш-е-Мухаммад» базируются на контролируемой Пакистаном части Кашмира и совершают вооруженные вылазки на индийскую территорию.
Ситуация в Джамму и Кашмире — единственном штате Индии, где большинство составляют мусульмане, — остается напряженной уже многие годы.
ТАСС: последние новости
ООН: Северная Корея продолжает тайно развивать ракетно-ядерную программу Китай намерен укреплять стратегическое партнерство с Россией СМИ: американский инвестор Джим Роджерс посетит в марте КНДР по приглашению Ким Чен Ына
Комментарии
Азия , Антониу Гутерриш , МИД , ООН , ИТАР-ТАСС , Джамму , Индия , Исламабад , Нью-Дели , Пакистан
Читайте также
Видео
Фрагменты взрывчатки найдены в Донецке
Происшествия
Порошенко избавился от конкурента
Украина В мире
Опубликовано видео с места взрыва в Донецке
Происшествия
В Черное море вошли корабли НАТО
Оружие Армия
В США взбунтовались против Трампа
США Статьи
Башаров обратился к супруге с требованием
Шоу-бизнес
Сирийская армия пошла в наступление
В мире Ближний Восток
Центр Малышевой оштрафовали
Шоу-бизнес
Китай показал беспилотный ударный корабль
Армия Оружие
Отец Децла ответил возмущенному внуку
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение