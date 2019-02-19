СМИ: Пакистан попросил помощи ООН в деэскалации конфликта с Индией

После теракта, в результате которого погибли 45 человек, между Индией и Пакистаном начался дипломатический кризис. Нью-Дели и Исламабад отозвали своих послов для консультаций. Власти Индии обвинили Пакистан в поддержке ответственной за нападение группировки и пообещали принять «все возможные дипломатические меры для обеспечения полной международной изоляции» Исламабада. Индийская сторона заявила о наличии у нее доказательств причастности к атаке Пакистана, который, в свою очередь, отвергает эти обвинения.

"Я бы хотел срочно обратить ваше внимание на ухудшение ситуации с безопасностью в нашем регионе, что спровоцировано угрозой применения Индией силы в отношении Пакистана, — приводит газета выдержки из письма. — Крайне важно предпринять шаги для деэскалации конфликта. ООН должна вмешаться, чтобы разрядить напряженность".

Глава пакистанского МИД отметил, что «абсурдно возлагать на Исламабад ответственность за нападение [на военную колонну] еще до начала расследования». Он также призвал призвал «Индию к проведению открытого и заслуживающего доверия следствия».

Террорист-смертник 14 февраля в штате Джамму и Кашмир подорвал автомобиль с 350 кг взрывчатки рядом с военной колонной, перевозившей более 2,5 тыс. человек. Ответственность за нападение взяла на себя «Джаиш-е-Мухаммад» ("Армия Мухаммеда") — радикальная сепаратистская группировка, выступающая за отделение штата от Индии, его независимость или присоединение к Пакистану. Боевики «Джаиш-е-Мухаммад» базируются на контролируемой Пакистаном части Кашмира и совершают вооруженные вылазки на индийскую территорию.

Ситуация в Джамму и Кашмире — единственном штате Индии, где большинство составляют мусульмане, — остается напряженной уже многие годы.