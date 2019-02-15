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Посла Пакистана вызвали в МИД Индии после теракта в Кашмире 

РИА Новости + ещё 28 2 часа назад
Фото: Р-Спорт
МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. МИД Индии в понедельник вызвал посла Пакистана в Нью-Дели Сохаила Махмуда и заявил решительный протест в связи с нападением террористов на индийский военный конвой в округе Пульвама штата Джамму и Кашмир 14 февраля, сообщает агентство ANI.
Взрыв самодельной бомбы в штате Джамму и Кашмир в Индии унес жизни 45 человек. Ответственность за нападение взяли на себя террористы из группировки «Джаиш-е-Мухаммад».
Агентство опубликовало видео, на котором видно, как Махмуд покидает министерство иностранных дел Индии, куда был вызван по требованию главы МИД Виджая Гокхейла.
Ранее премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил, что силам безопасности страны предоставлена полная свобода действия для борьбы с терроризмом. Он отметил, что соседний Пакистан, который переживает серьезный экономический кризис, хочет разрушить Индию такими трагедиями, однако «их планы никогда не осуществятся».
Ранее МИД Пакистана заявил, что решительно отвергает попытки без какого-либо расследования связать Исламабад с терактом.
Группировка «Джаиш-е-Мухаммад» ("Армия пророка Мухаммеда") является одной из более чем десяти действующих в индийском штате Джамму и Кашмир сепаратистских группировок исламистского толка, которые борются за независимость штата от Индии или за его присоединение к соседнему Пакистану. При этом считается, что группировка базируется на контролируемой Пакистаном части Кашмира, совершая вылазки в индийский штат.
При этом в Кашмире между Индией и Пакистаном нет официальных границ — армии двух государств разделяет линия контроля. Нью-Дели обвиняет пакистанские власти в поддержке вооруженных сепаратистов, Исламабад эти обвинения отрицает, заявляя, что жители Кашмира самостоятельно борются за свои права.
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Азия , Нарендра Моди , МИД , РИА Новости , Джамму , Индия , Москва , Нью-Дели , Пакистан
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