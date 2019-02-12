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КНР ведёт переговоры с Венесуэлой 

News.ru + ещё 2 12 февраля 2019
Фото: РИА Новости
Китайские дипломаты в Вашингтоне проводят переговоры с представителями лидера Национальной Ассамблеи Хауна Гуаидо, провозгласившим себя президентом южноамериканской страны. Речь идёт о долге Венесуэлы, оцениваемом в $20 млрд, перед КНР.
Кроме того, переговоры, которые длятся последние недели, касаются инвестиций Пекина в Каракас, в частности, нефтяных проектов, передаёт Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники.
Ранее представитель временного президента Венесуэлы по гуманитарной помощи из Европы Родриго Диаманти заявил, что страна сможет погасить долги перед Россией только в случае прихода политика к власти. Он отметил, что оппозиционер с уважением отнесётся ко всем компаниям, работающим на территории Боливарианской Республики, писал News.ru.
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Азия , В мире , Wall Street Journal , Венесуэла , Китай
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