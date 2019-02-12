В Японии увязали военные компенсации и мирный договор с Россией

Токио увязал проблему заключения мирного договора между Россией Японией с военными компенсациями и «решением территориальной проблемы». Об этом заявил глава МИД Японии Таро Кано на парламентских слушаниях. При этом японская сторона готова обсудить с Москвой отказ от компенсаций по Курилам.

В случае подписания мирного договора между Россией и Японией, будет решен также вопрос о военных компенсациях, заявил глава японского МИДа Таро Коно в ходе слушаний в парламенте. Об этом пишет ФАН.

«Теоретически заключение мирного договора состоит из прекращения состояния войны, решения территориальной проблемы и вопроса военных компенсаций», — заявил министр.

Газета Yomiuri ранее сообщила, что Япония готова обсудить с Россией вопрос об отказе от военных компенсаций по островам Курильской гряды. Хотя отказ от выплат был прописан в совместной советско-японской декларации 1956 года, Токио считает, что японцы имеют право на компенсацию.

При этом в Японии перестали называть Курильские острова «незаконно оккупированными» Россией. По данным агентства Kyodo, на ежегодном общенациональном Съезде за возвращение Северных территорий, впервые не использовалась формулировка «российская оккупация», что связывают с улучшением отношений между Токио и Москвой.

Тем не менее отказ от фразы о «незаконной оккупации» ничего не меняет для хода переговоров, убежден старший научный сотрудник Института Дальнего Востока РАН Виктор Кузминков.

«Как японцы претендовали на четыре острова, так они и продолжают претендовать. Попытка избежать этой фразы на общенациональном собрании — всего лишь конъюнктурная какая-то вещь, которая призвана не обострять ситуацию. Переговоры в самом разгаре, и если японцы начнут делать какие-то жесткие заявления, то понятно, что это ни к чему не приведет, а так есть какая-то надежда», — передает слова эксперта НСН.

Япония должна признать российский суверенитет над Курильскими островами, подчеркнул Кузминков.

«Нам нужно полное признание наших прав на эти территории. Вот тогда будут какие-то подвижки», — добавил он.

Ранее ВЦИОМ сообщил, что более 75% участников проведенного им опроса выступают против передачи Японии южной части Курильских островов ради заключения мирного договора и развития двусторонних отношений. Всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» был проведен 26 ноября 2018 года, объем выборки составил 1,6 тыс. респондентов, максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Японский премьер-министр Синдзо Абэ ранее заявил, что мирный договор с Россией будет выгоден и США.

«Заключение мирного договора Японией и Россией положительно скажется на региональной стабильности. Я считаю, что это станет плюсом и для США», — сказал Абэ.

Он добавил, что в настоящее время на четырех Курильских островах живут россияне, но территориальная проблема продолжит существовать, пока часть их не перейдет к японской стороне.

Абэ хочет поднять вопрос заключения мирного договора на основе Совместной советско-японской декларации 1956 года. В этой декларации Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора. Предложение главы японского правительства также будет включать и возможность обсуждения принадлежности Кунашира и Итурупа, о которых в декларации не упоминается.

В самом конце 2018 года премьер-министр Японии Синдзо Абэ сообщил, что в переговорах с Россией по поводу мирного договора между странами «существует ряд проблем». Абэ уже желает начать «конкретное обсуждение» на встрече с президентом России Владимиром Путиным

Спор вокруг принадлежности Южных Курил разгорелся вновь после того, как 12 сентября Путин предложил Абэ заключить мирный договор до конца 2018 года без предварительных условий. Это предложение он высказал в конце своего выступления на пленарном заседании Восточного экономического форума во Владивостоке.

По данным источников, Токио склоняется к тому, чтобы самостоятельно выплатить компенсации бывшим жителям островов, потерявшим свои права на землю, из государственной казны и не требовать их от России.