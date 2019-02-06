Эксперт прокомментировал предстоящий саммит США и КНДР

Константин Асмолов. Лидеры КНДР США на предстоящем саммите во Вьетнаме будут стараться не идти на взаимные уступки, но при этом постараются создать впечатление, что какие-то договоренности достигнуты, считает ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований Института Дальнего Востока РАН

"Встреча не должна не закончиться ничем. Поэтому, скорее всего, с одной стороны, обе стороны постараются не уступить, но, с другой, создать впечатление, что до чего-то договорились. У обеих сторон есть определенные карты и предложения. Например, северокорейские предложения были изложены в новогодней речи руководителя страны. Ким сказал, что он будет, в частности, готов демонтировать часть ядерных объектов, но при этом очень четко отметил, что ждет встречных шагов от США", — сказал эксперт в беседе с РИА Новости.

По его словам, в этом случае Ким Чен Ын "готов пойти на очень важную вещь" — отход от жесткого антиамериканского тренда.

"Ким фактически сказал, что он готов перевернуть страницу и не фиксироваться на прошлом. Грубо говоря, при ответных действиях США отношения двух стран могут прийти к формату современных отношений США и Вьетнама. С одной стороны, Вьетнамскую войну никто не забыл, но при этом Америка не является объектом постоянной демонизации", — сказал эксперт.

Но существует другая проблема — США уступать гораздо сложнее, чем КНДР, и Трамп испытывает давление со стороны и демократов, и консерваторов, отметил эксперт.

"Поэтому с одной стороны, саммит конечно состоится. Там будут какие-то вещи. Надо понимать, что сам факт второго саммита — уже важный шаг, с некоторыми представителями условных стран американцы не встречаются. С другой стороны, сейчас направленность фактора гораздо важнее, чем его скорость", — считает он.

Однако не стоит забывать о неопределённости развития текущей ситуации, обратил внимание Асмолов. Неясно, как будет себя вести по отношению к Пхеньяну преемник Трампа.

"С высокой вероятностью любой преемник Трампа, скорее всего, отыграет заново все договорённости. Разумеется, северокорейское руководство не может не учитывать такое развитие событий. Поэтому они не очень торопятся разоружаться. Что будет, если север пойдет на уступки, а потом США скажут, что это все не соответствовало их национальным интересам", — отмечает Асмолов.

Эксперт резюмирует, что "с одной стороны, обе стороны понимают, что взаимные уступки, которые могут привести к потере лица, неприемлемы", но при этом они понимают, что альтернативой этим уступкам "является война, поэтому они стараются идти вперед с очень маленькой скоростью и стараясь поддерживать это впечатление".