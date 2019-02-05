Японский министр обвинил женщин в низкой рождаемости

Заместитель премьер-министра Японии Таро Асо обвинил женщин в низкой рождаемости в стране, сообщает "Би-би-си"

Таро Асо заявил, что пожилые люди несправедливо ассоциируются со стагнирующей экономикой Японии и опасениями по поводу затрат на здравоохранение.

"Скорее, проблема в тех, кто не рожает детей. Старение населения в сочетании с уменьшением числа детей является серьезной проблемой", — добавил министр Асо.

Его заявления вызвали недовольство и критику со стороны оппозиционных депутатов, которые заявили, что его слова могут навредить парам, которые не могут иметь детей. В ответ на негативную реакцию Асо отозвал свой комментарий и сказал, что его слова были вырваны из контекста.

Отмечается, что Асо — не первый японский законодатель, обвиненный в сексизме за последние годы. Так, в мае 2018 года депутат от правящей партии страны заявил, что молодые японские женщины должны рожать больше детей или они станут бременем для государства.

Ранее сообщалось о вымирании японской нации. Длительный период низкого уровня рождаемости в Японии начался еще в 60-е годы, и с тех пор эта тенденция не поменялась.