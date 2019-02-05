Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Японский министр обвинил женщин в низкой рождаемости 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Reuters
Заместитель премьер-министра Японии Таро Асо обвинил женщин в низкой рождаемости в стране, сообщает "Би-би-си".
Таро Асо заявил, что пожилые люди несправедливо ассоциируются со стагнирующей экономикой Японии и опасениями по поводу затрат на здравоохранение.
"Скорее, проблема в тех, кто не рожает детей. Старение населения в сочетании с уменьшением числа детей является серьезной проблемой", — добавил министр Асо.
Его заявления вызвали недовольство и критику со стороны оппозиционных депутатов, которые заявили, что его слова могут навредить парам, которые не могут иметь детей. В ответ на негативную реакцию Асо отозвал свой комментарий и сказал, что его слова были вырваны из контекста.
Отмечается, что Асо — не первый японский законодатель, обвиненный в сексизме за последние годы. Так, в мае 2018 года депутат от правящей партии страны заявил, что молодые японские женщины должны рожать больше детей или они станут бременем для государства.
Ранее сообщалось о вымирании японской нации. Длительный период низкого уровня рождаемости в Японии начался еще в 60-е годы, и с тех пор эта тенденция не поменялась.
Газета.Ru: последние новости
В Приморье обозначили сроки решения по мосту между Россией и КНДР Эксперт обосновал переименование Японского моря Делегации Госдумы и Совфеда отправятся в КНДР
Комментарии
Азия , Общество , BBC News , Япония
Читайте также
Видео
Украина заминировала Москву
Происшествия
Синоптики рассказали о погоде во вторник
Погода Новости Москвы
Авиадивизия в Калининграде столкнется с крупной проблемой
Армия Войска
Пока вы спали: Украина заразит Россию
Общество
Лукашенко устал от России
СНГ В мире
Шойгу озвучил ответ России на действия США
Оружие Армия
Собянин отреагировал на трагедию в «звездном доме»
Новости Москвы
Омичка наконец-то «переехала» из СССР в Россию
Общество
Что творится в самолете при аварийной посадке
Происшествия Общество
В истории с пожаром в «звездном доме» всплыл американец
Пожары Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение