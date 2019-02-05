Japan Business Press: «северные территории» оптимально подходят для американских систем ПВО

Japan Business Press. При этом необходимо учитывать, что остров Итуруп лучше всего подошёл бы для развёртывания американских систем ПВО, хотя На пути переговоров о «спорных территориях» ещё не раз встретятся различные препятствия, однако роль Министерства обороны Японии в дипломатии должна возрастать, считает. При этом необходимо учитывать, что остров Итуруп лучше всего подошёл бы для развёртывания американских систем ПВО, хотя Россия «вряд ли захочет настолько помогать США », подчёркивается в статье.

После очередной встречи глав России и Японии в конце января так и не появилось никакой конкретной информации о прогрессе в урегулировании проблемы Курильских островов, хотя президент Владимир Путин сделал в ходе встречи «позитивное заявление о том, что эту проблему можно решить», пишет Japan Business Press. Но если вспомнить предыдущее заявление российского лидера, касающееся вероятности развёртывания на «спорных территориях» американских военных сил при поддержке Японии, и последовавшую за этим дискуссию о военных вопросах и проблемах безопасности в японских СМИ, то можно предположить, что переговоры стали более глубокими и «вышли на новый уровень», считает автор. По его мнению, для оценки перспектив очень важно проанализировать военную ценность «северных территорий», которая редко обсуждается на публике.

Если рассматривать проблему с военной точки зрения, то Россия «не хочет возвращать острова» из-за целого ряда причин, поясняется в статье. Это может повлиять на российскую стратегию ядерного сдерживания, поскольку её ядерная мощь сейчас в основном представлена баллистическими ракетами наземного базирования, а также баллистическими ракетами на вооружении подлодок. Ракеты наземного базирования можно обнаружить при помощи спутников, даже если они установлены на передвижной платформе, и уничтожить их ещё до запуска — поэтому и США, и Россия придают особое значение вооружению на подлодках в качестве «ядерных сил возмездия» для нанесения контрудара, пишет Japan Business Press.

«Тем не менее российским ВМС далеко до американских», — говорится в статье.

Если ракетные стратегические атомные подводные лодки США развёрнуты сейчас по всему миру, то российские базируются только в Баренцевом море и других арктических регионах, в том числе в районе Камчатки. А также в Охотском море, где серьёзное влияние на баланс сил оказывает ситуация вокруг Курильских островов, поясняет автор:

«Для России Охотское море — священная обитель стратегических подводных лодок, поэтому этот регион патрулируют многочисленные корабли, а на «северных территориях» были развёрнуты противокорабельные ракеты. Однако если на островах после их возвращения появятся японо-американские силы, то в линии обороны, защищающей подлодки, возникнет брешь».

Проблема островов также влияет на Тихоокеанский флот России, отмечается в статье. В настоящее время Тихоокеанский флот России находится на втором месте после Северного с точки зрения военной мощи, и важное стратегическое значение здесь имеет Владивосток как незамерзающий порт. Стратегическая ценность ВМС заключается в том, чтобы в случае необходимости оперативно переместить военные силы в отдалённые регионы. Но если замёрзнут проливы, предоставляющие выход в Тихий океан, то даже при наличии незамерзающего порта в открытое море смогут выйти только ледоколы — а если замёрзнет узкий пролив, то и подводные лодки не смогут безопасно перемещаться на поверхности, пишет Japan Business Press. Поэтому России требуется не только незамерзающий порт, но и незамерзающий пролив, обеспечивающий безопасную глубину и ширину. Однако базы Тихоокеанского флота находятся в зоне, окружённой Японией, Камчаткой и Курилами. И помимо пролива Цугару и Цусимского пролива, там есть только один незамерзающий проход, обеспечивающий должную безопасность: пролив Екатерины между Кунаширом и Итурупом.

«Если Россия отдаст все четыре острова или даже только три за исключением Итурупа, то велика вероятность, что Япония и США заблокируют пролив Екатерины», — прогнозирует автор.

С учётом международной обстановки, сложившейся в последние годы, появился и новый военный фактор, который также необходимо принимать во внимание при анализе важности и ценности «северных территорий» — баллистические ракеты Пхеньяна, говорится в статье:

«Северная Корея лишь сделала вид, что она согласилась на переговоры с США. Она и сейчас продолжает разрабатывать ядерное оружие и баллистические ракеты. Если ничего не изменится, в скором времени КНДР завершит разработку ядерной ракеты, которая долетит до США».

Чтобы с большой вероятностью уничтожить межконтинентальную баллистическую ракету, важно нанести удар на раннем этапе после её запуска, ещё до отделения боеголовок, подчёркивает автор:

«Ракеты, запущенные из КНДР в США, будут лететь на северо-восток через Приморский край России. В связи с этим для того, чтобы поразить МБР в начале финального этапа, необходимо произвести запуск из точки, которая находится северо-восточнее Хоккайдо».

По его мнению, наиболее подходящая точка для этого — остров Итуруп, который также необходимо интегрировать в американскую систему ПВО, защищающую Европу и от иранских баллистических ракет.

Содержание этого совместного проекта неоднократно менялось, и хотя в настоящее время это система стоит на страже Европы, однако изначально она создавалась для обороны США, поясняет автор:

«Благодаря модернизации применяемых ракет и сейчас система вносит вклад в американскую оборону».

В то же время с Итурупа будет сложно сбить баллистические ракеты, запускаемые подлодками, которые находятся в Охотском море, из-за слишком близкого расстояния — однако их смогут захватить радары единой западной системы ПВО. Поэтому серьёзно возрастёт возможность уничтожения баллистических ракет при помощи противоракетных комплексов, размещённых на Аляске, сообщается в статье: «Суть намерений США в том, чтобы контролировать баллистические ракеты КНДР, но при этом также влиять и на российские ракеты».

Таким образом, если Япония получит четыре северных острова и развернёт там свои силы самообороны вместе с союзными американскими войсками, это будет означать, что Россия предоставит США «наиболее подходящее место» для защиты от северокорейских баллистических ракет, подчёркивает автор. По его мнению, России «это не навредит», однако вряд ли она захочет настолько помогать США.

Если тщательно проанализировать военную ценность, которую представляют Южные Курилы для России, то становится понятна и вся сложность «переговоров о возврате» — но без понимания этого аспекта переговоры тоже развиваться не будут, уверен автор:

«Если не прочесть намерения оппонента, невозможно найти точки соприкосновения».

Поскольку военный аспект оказывает крайне серьёзное влияние, то с 2013 года для обсуждения проблемы встречаются не только министры иностранных дел, но и министры обороны России и Японии, напоминает Japan Business Press. Военные аспекты оказывают громадное влияние не только на проблему «северных территорий», но и на другие территориальные проблемы и инциденты по всему миру, а работающие за рубежом дипломаты, со своей стороны, «вносят серьёзный вклад в сбор информации», отмечается в статье.

Сбором военной информации для Японии занимаются военные атташе, которых командируют из сил самообороны в МИД . В настоящее время в 47 посольствах работает 67 военных атташе, поясняет автор. Однако до 2003 года Министерство иностранных дел Японии не передавало их отчёты в Министерство обороны — и в результате важная информация часто не принималась во внимание, поскольку «сотрудники МИД, которым не хватает военных знаний, не обращали на неё внимания». В настоящее время ситуация значительно улучшилась: различные дипломатические задачи, где содержатся и военные факторы, теперь обсуждаются на Совете национальной безопасности Японии при участии различных министров. Можно сказать, что появление перспектив для решения проблемы Курильских островов — это плод взаимодействия Министерства иностранных дел и Министерства обороны, поэтому необходимо развивать это сотрудничество, заключает Japan Business Press: