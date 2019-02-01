CIIC (Китай): Призрачные надежды Абэ на разрешение территориального спора с Россией

China Internet Information Center (Китай) считает, что главная цель Абэ вовсе не в возврате островов, а в том, чтобы оставить после себя «дипломатическое наследие». Недавно в Москве прошли переговоры Путина и премьер-министра Японии Синдзо Абэ . Однако, как видно из опыта предыдущих российско-японских переговоров на высшем уровне, Япония лишь тешит себя пустыми надеждами о решении проблемы спорных территорий. Вэй Цзиньшэнь изсчитает, что главная цель Абэ вовсе не в возврате островов, а в том, чтобы оставить после себя «дипломатическое наследие».

Недавно в Москве прошли переговоры Путина и премьер-министра Японии Синдзо Абэ. Как и ранее мировая общественность внимательно следила за двумя самыми животрепещущими темами в отношениях стран: территориальный спор вокруг Курильских островов и заключение мирного договора. В Японии перед отъездом Абэ также бурно обсуждалась тема возвращения Курил. Однако, как видно из опыта предыдущих российско-японских переговоров на высшем уровне, Япония лишь тешит себя пустыми надеждами о возврате территорий. В этой статье мы поговорим не о возможных результатах, а об усилиях премьер-министра Японии сделать прорыв в отношениях с Россией и оставить после себя «дипломатическое наследие».

20 сентября 2018 года был избран на третий срок в качестве председателя Либерально-демократической партии Японии. Неудивительно, если он также войдет в историю как премьер-министром с самым длинным сроком на посту. Достижение подобного результата, несомненно, является самым большим желанием Абэ. А конечная цель — звание «самого успешного премьера». Действительно, господин Абэ совершил прорыв в областях политики, экономики, безопасности, дипломатических отношений. Рассматривая деятельность премьера Японии возможно предположить, что он оставит своё наследие в экономике и в международных отношениях.

Стабильная и эффективная экономика, подъем и развитие внутреннего хозяйства — цели правления Абэ. Поэтому он усиленно продвигает «абэномику», чтобы преодолеть нестабильную ситуацию после краха экономики мыльного пузыря. Его правительство также пытается реформировать внешнюю политику, стараясь разрешить давние проблемы в отношениях с Россией и Северной Кореей.

Начиная с прошлогодней встречи в Сингапуре, можно четко проследить как Абэ наращивает интенсивность и темп своей дипломатии. Причиной этому послужило обоюдное соглашение Японии и России ускорить процесс переговоров по поводу заключения мирного договора на основе советско-японской декларации 1956 года. Всем известно, что по этому соглашению СССР собирался передать японской стороне острова Хабомаи и Шикотан. Но все закончилось безрезультатно, так как Япония хотела вернуть себе все острова. Обсуждение в Сингапуре дало толчок для осуществления прорыва в российско-японских отношениях.

Премьер Абэ хочет внести свою лепту в истории именно разрешением вопросов с островами и мирным договором. Хотя и существует немало трудностей.

Во-первых, японское и российское понимание вопросов, связанных с островами и заключением мирного договора, сильно разнится. Япония настаивает на возвращении территорий до заключения договора о мире. Россия же считает Южные Курилы неотделимой частью страны, поэтому только после заключения мира можно говорить о совместной разработке и развитии этой области. Другими словами, для японской стороны решение территориального спора и мир с Россией — условия, идущие в сцепке. РФ же не ставит под сомнение свой суверенитет и говорит лишь о возможной передаче двух островов из четырех как подтверждение искренности намерений. Министр иностранных дел России Лавров четко выразил основное условие своей страны: «полное признание Японией итогов Второй мировой войны, включая принадлежность России Южных Курил». Это и является самым сложным пунктом в переговорах лидеров стран.

Во-вторых, решение вопроса затруднено общественным мнением в обоих государствах. Для Синдзо Абэ важно оставить своё наследие в истории через урегулирование вопросов с Россией. В противном случае, премьеру всегда будут припоминать только плохое. Отсюда и проблема: правительства не могут договориться, чтобы учесть мнения и интересы каждого народа. Ранее Япония отказалась от предложения СССР о возврате двух островов, чтобы не потерять поддержку своих граждан. Сейчас правительство Абэ также не может удовлетворить требования японцев. Что касается русских, то перед приездом премьера в Россию они устроили акцию протеста, омрачив визит в Москву.

В любом случае, лидеры обеих стран надеются на усиление сотрудничества и развитие двусторонних отношений. Россия хочет заключить мирный договор исходя из экономических соображений: усиление сотрудничества и привлечение японских инвестиций на развитие российского Дальнего Востока. Япония надеется через экономические рычаги урегулировать вопрос Южных Курил. В этой ситуации обе стороны стараются создать базу для эффективного общения. Что касается прорыва в отношениях между странами, то всё зависит от того, на какие действия решатся оба государства. Но всё же, если говорить о желании Абэ закрепиться в японской истории в качестве человека, решившего вопрос о спорных территориях, то в ближайшее время осуществить это не удастся.