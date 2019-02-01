Судьба моста из России в КНДР решится в марте

Сроки строительства моста из России КНДР через реку Туманную могут определиться в марте. Это стало известно 31 января после встречи делегации КНДР во главе с заместителем министра внешнеэкономических дел государства Ли Гван Гыном и замминистром развития Дальнего Востока Александром Крутиковым

Ли Гван Гын указал на важность скорейшего подписания межправительственного соглашения о реализации проекта. Ожидается, что сроки строительства моста будут определены на двусторонней комиссии в марте, сообщает пресс-служба администрации Приморского края.

По словам Крутикова, российская сторона разработала технико-экономическое обоснование проекта. Осталось определить схему его финансирования. Мост построят по российским стандартам. Кроме него с российской стороны появится пункт пограничного пропуска.

Ранее News.ru сообщал, что Россия выдвигала свой вариант разрешения кризиса на Корейском полуострове, сделав властям КНДР «секретное предложение». Оно, по мнению Москвы, могло помочь урегулировать зашедшие в тупик переговоры с властями США по ядерной программе Пхеньяна. Предложение было сделано осенью 2018 года, а в конце года его суть выяснила разведка США.