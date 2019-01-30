Внезапный удар: Россия проиграет в войне с Японией

В случае войны с Японией Россия , скорее всего, проиграет. По мнению военного эксперта, японские амбиции никогда не ослабевали — страна может нанести внезапный удар по Сахалину и Южным Курилам, все зависит только от того, кто находится у власти. При этом на островах сразу же появятся американские базы.

Доктор военных наук, генерал-полковник Анатолий Зайцев в статье для «Военно-промышленного курьера» рассказал, какие последствия могут наступить в случае войны России и Японии. По мнению эксперта, при сравнении сил двух стран, японская сторона имеет определенное превосходство — как в вооруженных силах, так и в личном составе.

«Проведя сравнение сил и средств на Дальнем Востоке, мы видим явное превосходство Японии. По материалам открытой печати, на Дальневосточном ТВД у нас 25 подводных лодок, 10 боевых кораблей океанской морской зоны и 32 прибрежной. У Японии 66 кораблей, в том числе пять эсминцев-вертолетоносцев со сплошной полетной палубой и ангаром для самолетов типа F-35B, 18 подводных лодок, из них треть — новые. В наличии 7 ракетных, 8 десантных, 25 минно-тральных катеров, 5 морских танкеров, 2 корабля управления, 2 поисково-спасательных судна, 1 минный заградитель, 3 БДК и 2 малых десантных, порядка 180 самолетов и 140 вертолетов», — привел свои данные Зайцев.

При этом, по мнению автора материала, Токио не отказался от своих амбиций и «план Великая Япония до Урала» не отменялся. В связи с этим японская сторона может нанести внезапный удар по Сахалину и Южным Курилам в любой момент, потребовав отдать их обратно со ссылкой на Трактат о торговле в границах 1855 года.

США в то же время будут находиться в стороне и уговаривать Россию не применять ядерное оружие, не скрывая, однако, свой интерес к островам. В конечном итоге, считает эксперт, Токио учтет интересы Вашингтона, и «уже на следующий день» на Курильских островах появятся американские военные базы.

«В Японии постоянно внедряется мысль, что ядерная война страшна, но не так опасна и для государства в целом не смертельна. Необходимо помнить главное — очень многое зависит от правящей партии и лидера. Кто завтра будет у власти в Японии и какие планы он вынашивает — совершенно непредсказуемо», — заключил Зайцев.

Несмотря на обоснованность заявлений генерал-полковника, в социальных сетях на его статью среагировали очень неоднозначно. По мнению россиян, Японии изначально не стоит провоцировать Москву, иначе это может привести к печальным последствиям, сообщает ФАН, приводя конкретные цитаты пользователей.

«Пикнуть не успеют — камня на камне от Японии не останется. Даже нашему солдату высаживаться не нужно будет туда!» — пишет пользователь Александр Сухинин.

Некоторые даже продумали плюсы нынешней ситуации и подготовки нашей страны и приписали территорию Японии к России.

«Вот тут России и пригодится выход США из договора по РСМД, а так же проводившиеся учения «Восток 2018», после чего у России появится новая японская автономная республика (ЯАР)», — пишет один из комментаторов статьи.

Ранее глава Центра японских исследований Института Дальнего Востока РАН Валерий Кистанов в эфире НСН также рассуждал на тему, почему власти Японии торопятся решить вопрос принадлежности спорной территории островов. По мнению эксперта, все дело в могилах и рыбном богатстве.

«Эта проблема существует потому, что еще есть бывшие жители этих островов, которые были маленькими детьми, когда их оттуда переселили.

У них там могилы родственников, они надеются в случае возврата островов Японии получить какую-то компенсацию от России за незаконную оккупацию. Об этом была утечка в японской газете. Кроме того, японские рыбаки, которые проживают на севере Японии, на острове Хоккайдо, хотят получить доступ к рыбным богатствам этих островов.

И они их получат, даже если два меньших острова будут переданы Японии. Это главное для простых жителей Японии, но их уже немного. Шесть тысяч человек осталось таких», — считает Кистанов.

Эксперт добавил, что на данный момент эта тема больше волнует политиков, нежели основную массу японцев. Больше всех старается премьер-министр Абэ, который хочет войти в историю как человек, который решил проблему, которую до него никто в Японии решить не мог. Именно поэтому он делает проблему возвращения островов и подписания мирного договора своим главным внешнеполитическим приоритетом.

Согласно опросам, проведенным газетой Nikkei, 42% японцев одобряет подписание мирного договора с Россией до решения вопроса о дальнейшей судьбе Южных Курил, в то время как 46% его отвергли. Более того, 10% жителей страны вообще не заинтересованы в островах — они выступают за заключение договора без передачи территорий или с передачей меньшей части юга Курил.