Переговоры о Курилах: российская смекалка побеждает японскую стратегию (CIIP, Китай)

China Internet Information Center. Несомненно, российская смекалка превзошла расчеты Абэ. Россияне понимают, что их главный враг — США , а главный стратегический партнер — Китай . При подобном раскладе Россия ни в коем случае не попадется на уловки японцев. Её основные интересы в корне отличаются от японских территориальных требований, поэтому Россия решила подключить Китай к проблеме возврата островов, сообщает китайское агентство

В ходе переговоров между Россией и Японией все чаще упоминается Китай. На это есть три основные причины:

1) РФ недовольна японской постановкой вопроса о Курильских островах. Страна выдвигает требования признать итоги Второй мировой войны и принадлежность островов России. Япония полагает, что выполнение российских условий не только не оставит надежды на возвращение спорных территорий, но и вызовет цепную реакцию со стороны Китая по вопросу островов Дяоюйдао. Ведь это позволит КНР также говорить о результатах победы во Второй Мировой.

2) Высокопоставленные чиновники правительства Абэ рассматривают заключение мирного договора с Россией как меру по сдерживанию Китая.

3) Возвращение двух островов Японии и заключение мира подавит КНР. Таким образом, в процессе переговоров японская сторона постоянно упоминает об якобы угрозе со стороны Китая. Страна пытается обмануть Россию, заставляя отказаться от двух островов ради отношений и признать китайскую угрозу, чтобы получить наибольшую выгоду.

Несомненно, российская смекалка превзошла расчеты Абэ. Россияне понимают, что их главный враг — США, а главный стратегический партнер — Китай. При подобном положении в международных отношениях Россия ни в коем случае не попадется на уловки японцев. Её основные интересы в корне отличаются от японских территориальных требований. В переговорах японцы используют острова в качестве наживки. С одной стороны, Россия сможет привлечь инвестиции в экономику, получить японские технологии и средства, а также ухудшатся японско-американские отношения. С другой стороны, Россия, возможно, хочет воспользоваться возможностью продвижения на Дальний Восток и «прибрать» остров Хоккайдо.

В переговорах с РФ у Японии не только отсутствует фактический контроль над спорными территориями, но и нет преимущества ни в области политики, ни в сфере безопасности. Единственное преимущество — в технологиях и финансах, чем Япония и пытается завлечь Россию. Но русские достаточно умны и последовательны, чтобы не попадаться в ловушку. Япония осознает своё отнюдь не выгодное положение, поэтому хочет использовать Китай и отказывается признавать итоги Второй мировой войны. То есть, страна отвергает требования своего партнера и обманывает его, цепляясь за последнюю надежду вернуть себе острова, демонизирует КНР. В итоге она желает заполучить новые территории и создать российско-японский союз против Китая.

Россия — страна старой закалки в плане ведения международных отношений, поэтому различных мошенников может распознать очень быстро. Зачем Япония надеется на свои нечестные действия? Она, наоборот, загоняет в угол лишь себя. Страна своим подходом не только не может убедить Россию, но и еще вызывает неприязнь со стороны Китая.

В то же время, внутри самой Японии господствуют пессимистичные настроения. Люди понимают, что РФ не собирается возвращать территории, и даже премьер-министр Абэ согласен с этим. Однако постоянные упоминания о Курильских островах только сильнее разыграли аппетиты японцев. Премьер-министр сыграл в качестве «режиссера», и теперь он не может остановить ход «пьесы». Хотя перспективы очень туманны, приходится «режиссировать» дальше. Возможно произойдет чудо, и благодаря тактике уговоров японцы добьются того, что Путин вдруг согласиться с их требованиями. Территориальный вопрос — последняя надежда Абэ. Но тут встает проблема встреч. Необходимо честно вести переговоры, премьер-министру надо планировать визит в Россию, главы государств должны встретиться лицом к лицу и т.д.

На самом деле, Япония уже совсем потерялась в лабиринте, который построил Путин. Она словно медведь, попавший в ловушку на острове Хоккайдо, только и может безрезультатно размахивать лапами. Чем же закончится эта игра? Многие иностранные специалисты говорят, что только Путин знает об этом. В общем, Россия находится в выгодном положении, чего нельзя сказать о Японии. Сначала страна хотела смягчить позицию РФ через капиталовложения, экономическое сотрудничество и технологическую помощь, однако Россию не получилось завлечь подобными обещаниями. Государство не хочет нести убытки, поэтому японцам так сложно заполучить для себя наибольшую выгоду. Это побудило Абэ вести переговоры, но чем они закончатся предположить крайне тяжело.