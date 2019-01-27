Японские компании получили письма с цианидом внутри

Ряд японских компаний получил письма, в конвертах для которых содержался ядовитый цианистый калий. В нескольких случаях отправитель подписался именем известного покойного террориста, сообщает NHK.

Письма дошли до офисов адресатов 25 января. Их получили несколько фармацевтических компаний в Токио, Осаке Саппоро , а также в редакцию одной из местных газет Mainichi Shimbun в столице страны. Об их содержимом стало известно после химического анализа.

В одном из писем неизвестный отправитель пообещал продолжить рассылку ядовитых писем, если ему не заплатят 30 тысяч долларов в биткойнах.

Кроме того, в нескольких эпизодах адресант подписался именем знаменитого террориста Секо Асахара, основавшего секту «Аум Синрике» (организация запрещена в России) и казненного в 2018 году за химическую атаку в токийском метро.

Примечательно, что в 80-х годах прошлого века в Японии таким же образом действовал преступник или организованная группировка, называвшая себя «21-ликий монстр». Неизвестные отравляли продукцию продовольственных компаний и рассылали фирмам письма с цианистым калием, требуя деньги.

В ходе одной из неудавшихся операций по передаче денег, которую контролировала полиция, одного из предполагаемых членов «монстра» почти удалось задержать, но он ускользнул. Суперинтендант Ямамото, который вел это дело, покончил жизнь самосожжением, не выдержав позора. Поймать злоумышленников так и не удалось.