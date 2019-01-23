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Sankei (Япония): Абэ полон решимости не допустить «медового месяца» РФ и КНР 

ИноСМИ 1 час назад
Фото: Reuters
Абэ уже не говорит о возврате четырех островов — достаточно двух. Он стремится заключить мирный договор с Москвой, так как, по мнению премьера, необходимо укреплять отношения с Россией в области безопасности и экономики. Все, чтобы избежать тесного взаимодействия России и Китая. Есть риск вызвать недоверие Запада, но это выстраданное решение, и Абэ обязан терпеливо объяснить его народу.
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ и президент Путин провели 25-е переговоры. В ходе встречи они вновь подтвердили курс, направленный на преодоление взаимных претензий, урегулирование многолетней проблемы «северных территорий» и заключение мирного договора.
Кажется, теперь возникло достаточно условий для подписания мирного договора к июньскому визиту Путина в Японию, приуроченному к саммиту «большой двадцатки».
Абэ стремится заключить мирный договор с Москвой, так как, по его мнению, необходимо укреплять отношения с Россией в области безопасности и экономики в средней и долгосрочной перспективе.
«Необходимо только избежать тесного взаимодействия России и Китая», — заявил премьер Абэ своему окружению.
Что касается безопасности Японии, то и в будущем она будет опираться на японо-американский союз, однако в целом влияние США снижается. Если Китай и Россия укрепят сотрудничество, возможность конкурировать исчезнет.
Более того, за последние 30 лет Китай увеличил военный бюджет в 51 раз. Он наращивает экспансию в Южном и Восточно-Китайских морях. Сколько бы Абэ не иллюстрировал дружбу с Си Цзиньпином и руководством КНР, он не откажется от архипелага Сенкаку.
Возникла не только военная, но и экономическая угроза. В этом случае, возможно, стоит устранить хотя бы северную угрозу, сотрудничая с Россией на Дальнем Востоке в области безопасности. Это решение Абэ не лишено смысла. Заключение мирного договора может придать этому серьезный импульс.
Россия также важна в сфере природных ресурсов и энергетики. Япония на 80% зависит от ближневосточной нефти, однако ситуации в Ираке и Сирии повышают риски для этих поставок.
Если поставлять нефть и газ из России, это будет иметь большие плюсы с точки зрения диверсификации рисков. Тем не менее для заключения мирного договора демаркация границ неизбежна. Поэтому премьер Абэ взял за основу переговоров Советско-японскую декларацию 1956 года, в которой говорится о передаче Хабомаи и Шикотана.
Абэ посчитал: если потребовать, как обычно, вернуть все четыре острова сразу, можно лишиться надежды на возврат даже двух островов.
Между тем оккупация СССР «северных территорий» вызывает возмущение и недоверие японского народа. Если смириться с не имеющими ничего общего с фактами заявлениями России по поводу истории «северных территорий» и их суверенитета, японцы этого не поймут.
Кроме того, есть риск вызвать недоверие Запада, усиливающего конфронтацию с Россией, если углублять отношения с РФ не только в области экономики, но и безопасности.
Несмотря на это, Абэ выбрал такой дипломатический курс, при котором отдал приоритет возврату двух островов и созданию нового японо-российского периода. Можно сказать, что это выстраданное решение, но он обязан терпеливо объяснять народу смысл подписания мирного договора.
Санкэй симбун, Япония
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Азия , В мире , Политика , Статьи , Синдзо Абэ , Цзиньпин Си , Китай , Москва , Япония
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