Китай выразил протест в связи с новой стратегией разведки США

Пекин выражает протест в связи с появившейся обновленной «Национальной разведывательной стратегией» США , где Китай Россия названы противниками страны, сообщила официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.

Чуньин отметила, что Китай обратил внимание на формулировки обновленной версии Национальной стратегии США в сфере разведки, передает РИА «Новости»

«США выпустили целый ряд подобных докладов, в которых выдвигаются необоснованные обвинения в отношении России и Китая. Мы выражаем протест в связи с этим», — сказала она.

Глава МИД заявила, что Китай придерживается пути мирного развития, а его военная политика носит оборонный характер. Она призвала США отказаться от мышления холодной войны и приложить больше усилий для укрепления взаимного доверия между странами, а также для поддержания международного мира и стабильности.

Ранее была опубликована обновленная версия «Национальной разведывательной стратегии» США в сфере разведки. В ней утверждается, что Россия и Китай стремятся воспользоваться изменениями «стратегической обстановки» в мире в своих интересах, «продолжат попытки получить и усилить влияние».