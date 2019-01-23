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Китай выразил протест в связи с новой стратегией разведки США 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 1 45 минут назад
Фото: Reuters
Пекин выражает протест в связи с появившейся обновленной «Национальной разведывательной стратегией» США, где Китай и Россия названы противниками страны, сообщила официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.
Чуньин отметила, что Китай обратил внимание на формулировки обновленной версии Национальной стратегии США в сфере разведки, передает РИА «Новости».
«США выпустили целый ряд подобных докладов, в которых выдвигаются необоснованные обвинения в отношении России и Китая. Мы выражаем протест в связи с этим», — сказала она.
Глава МИД заявила, что Китай придерживается пути мирного развития, а его военная политика носит оборонный характер. Она призвала США отказаться от мышления холодной войны и приложить больше усилий для укрепления взаимного доверия между странами, а также для поддержания международного мира и стабильности.
Ранее была опубликована обновленная версия «Национальной разведывательной стратегии» США в сфере разведки. В ней утверждается, что Россия и Китай стремятся воспользоваться изменениями «стратегической обстановки» в мире в своих интересах, «продолжат попытки получить и усилить влияние».
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Комментарии
Азия , В мире , США , МИД , РИА Новости , Китай
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