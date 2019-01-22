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Бандита задержали с помощью странных палок 

Рамблер 42 минуты назад
Ролик из Азии, в котором обычные горожане задержали вооружённого ножом мужчину с помощью странных палок, завоёвывает популярность. На кадрах видно, что человек с ножом то ли пытается ограбить магазин, то ли угрожает прохожему. Но ему дают отпор два мужчины с длинными палками, похожими на ухваты, и небольшими щитами. Спустя несколько секунд к ним присоединяются люди, выбегающие из других домов, с такими же приспособлениями. Пользователи выяснили, что в руках у обороняющихся мэнкетчеры — распространённое в прежние времена в Японии и Китае оружие для захвата вооружённых людей. Прежде на внутренней стороне ухвата были ещё и шипы, но сейчас у мэнкетчеров шипов нет. Такие ухваты есть во многих учреждениях, чтобы люди могли задержать преступника до приезда полиции. Именно так и поступили герои ролика, посредством мэнкетчеров прижавшие бандита к стене и державшие его в таком положении до прибытия патруля.
Комментарии
Азия , Видео , Криминал , Общество , Происшествия
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