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В Москву прибыл премьер-министр Японии 

ТАСС + ещё 2 29 минут назад
Фото: РИА Новости
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ прибыл в Москву на встречу с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщил в понедельник ТАСС источник в дипломатических кругах.
"Премьер-министр [Синдзо Абэ] уже прибыл в российскую столицу", — подтвердил собеседник агентства.
По имеющейся у ТАСС информации, японского лидера сопровождает пул из более чем 80 журналистов.
Встреча Путина и Абэ пройдет 22 января и станет для них уже 25-й по счету. Основной темой переговоров станет проблема мирного договора. Кроме того, стороны обсудят стратегию расширения торгово-экономического сотрудничества РФ и Японии.
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Азия , В мире , Политика , Синдзо Абэ , Владимир Путин , Москва , Япония
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