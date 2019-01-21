В Москву прибыл премьер-министр Японии

"Премьер-министр [Синдзо Абэ] уже прибыл в российскую столицу", — подтвердил собеседник агентства.

По имеющейся у ТАСС информации, японского лидера сопровождает пул из более чем 80 журналистов.

Встреча Путина и Абэ пройдет 22 января и станет для них уже 25-й по счету. Основной темой переговоров станет проблема мирного договора. Кроме того, стороны обсудят стратегию расширения торгово-экономического сотрудничества РФ и Японии.