Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Япония может провести переговоры с Южной Кореей по названию Японского моря 

Рамблер + ещё 7 16 минут назад
Фото: РИА Новости
Главный секретарь кабинета министров Японии Ёсихиде Суга заявил, что правительство рассматривает возможность переговоров с Южной Кореей по просьбе Международной гидрографической организации, которая фиксирует названия морей и океанов и их границы.
Япония и Южная Корея являются членами этой организации.
Ёсихиде Суга пообещал внести «конструктивный вклад в неформальные переговоры», при этом отметив, что Токио не намерено уступать Сеулу.
«Японское море является единственным международно признанным названием. Нет никакой необходимости менять это название», — заявил он.
Эксперты считают, что две азиатские страны вряд ли смогут договориться и картографам всего мира придется использовать двойное название.
В Южной Корее Японское море называют «Восточным морем», а в КНДР — Корейским Восточным морем. Корейцы считают, что название «Японское море» было навязано миру японскими империалистами во времена оккупации Кореи (1910 — 1945 годы).
Сейчас корейцы просят картографов параллельно использовать оба названия, пока спор не будет урегулирован.
Японцы говорят, что название «Японское море» является общепринятым и настаивают исключительно на нем.
Комментарии
Азия , В мире , Южная Корея , Япония
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Порошенко подготовил «много сюрпризов» на Донбассе218
Трамп выступит с экстренным обращением к нации52
Крым отреагировал на предложения Берлина118
Оскандалившаяся чиновница вымыла пол в больнице8
Киев призвал к новым отношениям с Москвой118
Видео
00:36
Появилось видео взрыва моста в Нью-Йорке
Происшествия В мире
00:40
Трамп выступит с экстренным обращением к нации
США В мире
00:19
Арбенина записала видео из реанимации
Шоу-бизнес
04:14
Киев призвал к новым отношениям с Москвой
Украина В мире
00:16
«Вы с ума сошли?»: завуч побила ученицу на уроке
Происшествия
02:06
Два Су-34 столкнулись в воздухе
Происшествия
01:15
Раскрыта причина увольнения дознавательницы из Уфы
Происшествия
04:42
Порошенко заявил о провокациях Москвы
В мире Украина
02:54
Рождение и смерть солнечной вспышки показали в 3D
Наука и техника
01:01
Охранники обокрали больных детей в Москве
Происшествия Криминал
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение