Япония может провести переговоры с Южной Кореей по названию Японского моря

Главный секретарь кабинета министров Японии Ёсихиде Суга заявил, что правительство рассматривает возможность переговоров с Южной Кореей по просьбе Международной гидрографической организации, которая фиксирует названия морей и океанов и их границы.

Япония и Южная Корея являются членами этой организации.

Ёсихиде Суга пообещал внести «конструктивный вклад в неформальные переговоры», при этом отметив, что Токио не намерено уступать Сеулу.

«Японское море является единственным международно признанным названием. Нет никакой необходимости менять это название», — заявил он.

Эксперты считают, что две азиатские страны вряд ли смогут договориться и картографам всего мира придется использовать двойное название.

В Южной Корее Японское море называют «Восточным морем», а в КНДР — Корейским Восточным морем. Корейцы считают, что название «Японское море» было навязано миру японскими империалистами во времена оккупации Кореи (1910 — 1945 годы).

Сейчас корейцы просят картографов параллельно использовать оба названия, пока спор не будет урегулирован.

Японцы говорят, что название «Японское море» является общепринятым и настаивают исключительно на нем.