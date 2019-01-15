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Южная Корея перестала считать Северную врагом 

Lenta.ru + ещё 1 1 час назад
Фото: Reuters
Северная Корея перестала быть врагом для Южной. С новым документом Министерства обороны Республики Корея («Белая книга») ознакомилось агентство Bloomberg.
В документе Северную Корею впервые с 2010 года не называют врагом, в то время, как официально страны все еще не заключили мирный договор.
В докладе указывается, что оружие массового поражения, которым обладает Пхеньян, остается угрозой миру и безопасности на Корейском полуострове. В то же время в документе военные провокации и кибератаки Северной Кореи больше не называют главной опасностью для Сеула.
Новый документ — первая «Белая книга», выпущенная при президента Мун Чжэ Ине, который вступил в должность в 2017 году. От предшественников он выделяется мирным подходом к КНДР. За 2018 год он провел три встречи северокорейским лидером Ким Чен Ыном.
27 апреля состоялся третий в истории межкорейский саммит в «Доме мира» в пограничном пункте Пханмунджом, находящемся в демилитаризованной зоне на границе двух государств. Главы государств подписали совместную декларацию и договорились двигаться в сторону полной денуклеаризации Корейского полуострова. В сентябре в северокорейском Пхеньяне прошла третья встреча. Главы государств договорились о разминировании демилитаризованной зоны, демонтаже полигона для испытания ракет в провинции Тончхан и обогатительного завода в Йонбене и соединении сетей железных дорог двух стран.
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Комментарии
Азия , В мире , Чен Ким , Bloomberg , КНДР , Южная Корея , Пхеньян
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