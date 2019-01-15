Южная Корея перестала считать Северную врагом

В документе Северную Корею впервые с 2010 года не называют врагом, в то время, как официально страны все еще не заключили мирный договор.

В докладе указывается, что оружие массового поражения, которым обладает Пхеньян , остается угрозой миру и безопасности на Корейском полуострове. В то же время в документе военные провокации и кибератаки Северной Кореи больше не называют главной опасностью для Сеула.

Новый документ — первая «Белая книга», выпущенная при президента Мун Чжэ Ине, который вступил в должность в 2017 году. От предшественников он выделяется мирным подходом к КНДР. За 2018 год он провел три встречи северокорейским лидером Ким Чен Ыном

27 апреля состоялся третий в истории межкорейский саммит в «Доме мира» в пограничном пункте Пханмунджом, находящемся в демилитаризованной зоне на границе двух государств. Главы государств подписали совместную декларацию и договорились двигаться в сторону полной денуклеаризации Корейского полуострова. В сентябре в северокорейском Пхеньяне прошла третья встреча. Главы государств договорились о разминировании демилитаризованной зоны, демонтаже полигона для испытания ракет в провинции Тончхан и обогатительного завода в Йонбене и соединении сетей железных дорог двух стран.