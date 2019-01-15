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Премьер Абэ объявил о визите в Россию 

Российская Газета 45 минут назад
Фото: РИА Новости
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ объявил о визите в Россию. По словам политика, он с 21 по 24 января посетит РФ и Швейцарию. Об этом глава японского правительства рассказал в ходе общения с представителями правящей Либерально-демократической партии (ЛДП) Японии, передает агентство Киодо.
Президент РФ Владимир Путин и премьер Японии Синдзо Абэ пообщаются 22 января в Москве. Соответствующая договоренность была достигнута 15 января по итогам переговоров министров иностранных дел двух стран Сергея Лаврова и Таро Коно. Руководитель японского кабмина сделает остановку в российской столице по пути на Всемирный экономический форум в Давосе.
"Планируется обсудить состояние и перспективы развития двустороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической и гуманитарной областях", — уточнили предстоящую повестку разговора лидеров в Кремле.
Ожидается, что стороны затронут вопросы, связанные с заключением мирного договора между государствами.
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Комментарии
Азия , В мире , Политика , Синдзо Абэ , Сергей Лавров , Владимир Путин , ЛДПР , Швейцария , Япония
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