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Глава МИД Японии прибыл в Москву на переговоры с Лавровым 

News.ru 59 минут назад
Фото: МИД России/flickr.com
Министр иностранных дел Японии Таро Коно прибыл в Москву для переговоров со своим российским коллегой Сергеем Лавровым по мирному договору. Его визит в Россию продлится пять дней.
О прибытии министра в РФ сообщило ТАСС со ссылкой на дипломатический источник.
В МИД РФ, в свою очередь, отметили, что встреча глав ведомств состоится в первой половине дня 14 января.
Как ранее писал News.ru, в российском Министерстве иностранных дел призвали Токио в полном объёме признать итоги Второй мировой войны, включая суверенитет России над южными Курильскими островами. Этот комментарий ведомство распространило в преддверии визита в Москву главы МИД Японии Таро Коно, который намечен на 12−15 января.
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Азия , В мире , Политика , Сергей Лавров , МИД , ИТАР-ТАСС , Москва , Япония
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