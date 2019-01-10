Абэ высказался о предстоящих переговорах с Путиным 

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что надеется достичь максимального прогресса во время переговоров с президентом России Владимиром Путиным, передает Bloomberg.
При этом он подчеркнул, что не может быть уверенным в их исходе.
"Переговоры всегда ведутся между двумя сторонами, поэтому я не могу заранее судить об их исходе, но я надеюсь достичь максимально возможного прогресса на переговорах с президентом Путиным", — заявил Абэ.
Ранее Абэ выразил надежду на проведение переговоров с Путиным в конце января.