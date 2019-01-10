Абэ высказался о предстоящих переговорах с Путиным

При этом он подчеркнул, что не может быть уверенным в их исходе.

"Переговоры всегда ведутся между двумя сторонами, поэтому я не могу заранее судить об их исходе, но я надеюсь достичь максимально возможного прогресса на переговорах с президентом Путиным", — заявил Абэ.

Ранее Абэ выразил надежду на проведение переговоров с Путиным в конце января.