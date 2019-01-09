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Туск призвал власти Китая освободить задержанных канадцев 

RT на русском + ещё 2 37 минут назад
Фото: Reuters
Председатель Европейского совета Дональд Туск призвал китайские власти освободить двух граждан Канады, которые были задержаны в этой стране в декабре.
В своём Twitter Туск заявил, что у него состоялся телефонный разговор с премьер-министром Канады Джастином Трюдо.
По его словам, Канада и ЕС выступают за «верховенство права, лежащее в основе мирового порядка».
«ЕС призывает освободить канадских граждан, задержанных в Китае», — отметил он.
В декабре министр иностранных дел Канады Христя Фриланд также призвала китайскую сторону освободить двух канадцев.
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Азия , В мире , Джастин Трюдо , Дональд Туск , ЕС , Европейский совет , Канада , Китай
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