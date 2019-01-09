Председатель Европейского совета Дональд Туск призвал китайские власти освободить двух граждан Канады, которые были задержаны в этой стране в декабре.
В своём Twitter Туск заявил, что у него состоялся телефонный разговор с премьер-министром Канады Джастином Трюдо.
По его словам, Канада и ЕС выступают за «верховенство права, лежащее в основе мирового порядка».
«ЕС призывает освободить канадских граждан, задержанных в Китае», — отметил он.
В декабре министр иностранных дел Канады Христя Фриланд также призвала китайскую сторону освободить двух канадцев.