Раскрыты тайные контакты Северной Кореи

Делегация из Северной Кореи осенью 2018 года провела тайные переговоры в Канаде . Об этом сообщил телеканал CBC со ссылкой на источники в правительстве.

По их информации, делегация из пяти человек прибыла в Оттаву из Пхеньяна в конце сентября. Встречи в общей сложности проходили два дня. Как отмечается, канадская сторона использовала их для того, чтобы подтолкнуть процесс ядерного разоружения Корейского полуострова, а также обратить внимание на проблемы в области соблюдения прав человека.

Кто именно предложил и организовал контакты, не сообщается. При этом канадские чиновники приветствовали личные встречи, поскольку «такая возможность выпадает не каждый день», отметил источник телеканала.

Собеседник добавил, что вопросам, подобным корейскому, Канада согласует свою позицию с ближайшими союзниками. В то же время указывается, что несмотря на подобные неафишируемые контакты, Оттава не меняет взаимодействие с Пхеньяном.

В 2010 году Канада и Северная Корея разорвали дипломатические отношения. Ограничения на двусторонние контакты были введены после затопления в марте того года корабля ВМС Южной Кореи «Чхонан», при котором погибли 46 южнокорейских моряков. Международная комиссия экспертов заключила, что «Чхонан» был торпедирован северокорейской подводной лодкой.