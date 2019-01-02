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Японский император выступил с последним обращением 

News.ru + ещё 3 6 часов назад
Фото: YOSHIO TSUNODA/AFLO/Global Look Press
Император Японии Акихито, в 2019 году отрекающийся от престола, выступил с последним новогоднем обращением к народу. Он пожелал всем людям мира и счастья.
«Я надеюсь, что этот год станет хорошим для как можно большего числа людей. Я желаю мира и счастья моему народу и людям во всем мире», — цитирует императора агентство Jiji.
Акихито появился перед японцами на площади дворцового комплекса за бронированным стеклом в сопровождении императрицы, наследного принца Нарухито и принца Акисино с семьями.
В декабре послушать императора в день его 85-летия пришли более 82 тысяч человек.
Ранее News.ru сообщал, что президент Владимир Путин направил телеграмму императору Японии Акихито, в которой поздравил его с днём рождения. Глава государства пожелал монарху и его семье здоровья и благополучия, а всем японцам — счастья и процветания.
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Азия , В мире , Владимир Путин , Япония
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