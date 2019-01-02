Японский император выступил с последним обращением

Император Японии Акихито, в 2019 году отрекающийся от престола, выступил с последним новогоднем обращением к народу. Он пожелал всем людям мира и счастья.

«Я надеюсь, что этот год станет хорошим для как можно большего числа людей. Я желаю мира и счастья моему народу и людям во всем мире», — цитирует императора агентство Jiji.

Акихито появился перед японцами на площади дворцового комплекса за бронированным стеклом в сопровождении императрицы, наследного принца Нарухито и принца Акисино с семьями.

В декабре послушать императора в день его 85-летия пришли более 82 тысяч человек.