Абэ считает, что базы США не угрожают России

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ рассказал, что дислоцируемые на территории островного государства американские военнослужащие не угрожают России . Глава японского правительства сделал соответствующее заявление в интервью телеканалу "Асахи".

"Находящиеся на территории Японии американские войска не враждебны России", — заявил Абэ. Политик уточнил, что базы США обеспечивают мир и стабильность Японии и Дальневосточного региона. По словам Абэ, он неоднократно разъяснял свою позицию президенту РФ Владимиру Путину и рассчитывает на понимание со стороны российского лидера.

В ближайшее время первым лицам России и Японии предстоит провести ряд важных встреч. Так, Синдзо Абэ в конце января по пути в Давос на Международный экономический форум сделает остановку в РФ.

В июне 2019 года уже Владимир Путин прилетит в японскую Осаку на саммит G20, где пообщается со своим коллегой из Страны восходящего солнца.

Напомним, что президент России Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ 14 ноября прошлого года на встрече в Сингапуре договорились ускорить диалог по вопросу заключения мирного договора на основе Совместной советско-японской декларации 1956 года, которая предполагает передачу японской стороне острова Шикотан и гряды Хабомаи после заключения полноценного мирного договора.