Секреты японского долголетия: на что нужно обратить внимание в первую очередь

С древнейших времен и по сегодняшний день крепкое здоровье и долголетие — два вопроса, которым люди уделяют достаточно много внимания. Япония считается страной долгожителей. Средняя продолжительность жизни там составляет примерно 84 года. Японцы следят за своими повседневными привычками и питанием. В чем секрет здоровья и долголетия японцев?

Япония считается страной долгожителей. Средняя продолжительность жизни там составляет примерно 84 года. Японцы следят за своими повседневными привычками и питанием. Они редко употребляют в пищу жирную, острую пищу, предпочитая постные продукты. Ведь употребление подобной вредной еды может повлиять на работу внутренних органов и в общем не приносит пользы здоровью.

По утверждениям специалистов, люди, придерживающиеся сбалансированной диеты и обладающие хорошими привычками, получат взамен крепкое здоровье и долгую жизнь. В рейтинге принципов долголетия японцы ставят спорт лишь на третье место. А на первом месте оказалось то, о чем мало кто догадывается. И мы, в принципе, часто игнорируем этот вопрос.

1. Обеспечение полноценного сна. Во сне органы человека могут расслабиться. Если же мы спим недостаточное количество времени, то это приводит к сбою в работе внутренних органов и к понижению скорости кровообращения. Так, нарушается обмен веществ и выделительные функции, что приводит к засорению организма, накоплению токсинов. Снижается иммунитет, и в итоге подрывается здоровье.

2. Сбалансированная диета. Важно легкая и питательная пища, состоящая из овощей, мяса и сои. Прежде всего нужно придерживаться принципа трехразового приема пищи, меньше есть острой и жирной еды. Потребление большого количества вредной пищи влияет на вязкость крови, да и ваш метаболизм не скажет спасибо за такое. Правильно питаясь, вы не только помогаете организму усваивать полезные питательные вещества, но и укрепляете общее состояние здоровья.

3. Ежедневная активность. Спорт способствует правильному кровообращению, ускоряет обмен веществ, тем самым повышая трудоспособность. Так из организма выводятся вредные токсины и снижается их скопление, уменьшается нагрузка на внутренние органы. Также занятия спортом возбуждают мозговую активность и улучшают настроение. Если каждый день регулярно двигаться, то это не только поможет пищеварению, но и повысит иммунитет. Это укрепляет общее состояние.

4. Позитивный взгляд на жизнь. Оптимизм хорошо сказывается на здоровье и самочувствии. Согласно статистике, более 80% пожилых людей находятся в хорошем расположении духа, наслаждаются жизнью и имеют много друзей. Если постоянно пребывать в взволнованном состоянии, то это приведет к эндокринной дискразии и уменьшению секреции инсулина. А это опять же вредит внутренним органам. Постоянные стрессы разрушают здоровье, а положительные эмоции наоборот укрепляют его.

Вэньхуэй бао Китай