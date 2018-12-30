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Китай призвал США улучшать взаимное доверие 

RT на русском 1 час назад
Фото: Reuters
Министерство иностранных дел Китая призвало США улучшать стратегическое взаимное доверие между странами и предотвратить недопонимание.
Об этом сообщает CGTN со ссылкой на китайское дипломатическое ведомство.
Отмечается, что заявление сделано в связи с 40-й годовщиной установления двусторонних отношений между Пекином и Вашингтоном.
Ранее The Wall Street Journal сообщил, что Китай и США приступили к выработке договорённости для урегулирования существующих вопросов в сфере торговых отношений.
4 декабря американский лидер Дональд Трамп заявил, что Соединённые Штаты начали торговые переговоры с Китаем.
Ведущий научный сотрудник Института Дальнего Востока РАН Александр Ларин в беседе с НСН оценил обсуждения Пекина и Вашингтона, касающиеся торговой сделки между двумя странами.
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Азия , В мире , США , Александр Ларин , Дональд Трамп , РАН , Wall Street Journal , Китай
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