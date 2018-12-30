Министерство иностранных дел Китая призвало США улучшать стратегическое взаимное доверие между странами и предотвратить недопонимание.
Об этом сообщает CGTN со ссылкой на китайское дипломатическое ведомство.
Отмечается, что заявление сделано в связи с 40-й годовщиной установления двусторонних отношений между Пекином и Вашингтоном.
Ранее The Wall Street Journal сообщил, что Китай и США приступили к выработке договорённости для урегулирования существующих вопросов в сфере торговых отношений.
4 декабря американский лидер Дональд Трамп заявил, что Соединённые Штаты начали торговые переговоры с Китаем.
Ведущий научный сотрудник Института Дальнего Востока РАН Александр Ларин в беседе с НСН оценил обсуждения Пекина и Вашингтона, касающиеся торговой сделки между двумя странами.