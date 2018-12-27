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Северокорейцы сделали календарь специально для россиян 

Lenta.ru 4 часа назад
Фото: Lenta.ru
Корейская Народно-Демократическая Республика (КНДР) создала календарь о жизни страны для россиян. Его полная версия поступила в редакцию «Ленты.ру».
На его обложке изображен монумент Трудовой Партии Кореи (ТПК) с подписью «КНДР. Идеи Чучхе претворяются в жизнь». На следующих страницах располагаются месяцы года с различными снимками, отражающими природу и культуру страны.
Например, для января корейцы выбрали фотографию священной горы Пэкту, для апреля — снимок праздничных мероприятий на площади имени Ким Ир Сена, для октября — алмазную гору Кымган, а для ноября — храм науки и техники, расположенный на острове Сук.
В январе северокорейского информационного агентство сообщало, что в Кангвоне будет построен первый в стране пляжный курорт, целью которого станет привлечение иностранных туристов. На том же побережье располагается действующий в настоящее время военный полигон, где проводятся ракетные испытания и артиллерийские стрельбы.
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Комментарии
Азия , Lenta.ru , КНДР , Южная Корея
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