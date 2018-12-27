Северокорейцы сделали календарь специально для россиян

На его обложке изображен монумент Трудовой Партии Кореи (ТПК) с подписью «КНДР. Идеи Чучхе претворяются в жизнь». На следующих страницах располагаются месяцы года с различными снимками, отражающими природу и культуру страны.

Например, для января корейцы выбрали фотографию священной горы Пэкту, для апреля — снимок праздничных мероприятий на площади имени Ким Ир Сена, для октября — алмазную гору Кымган, а для ноября — храм науки и техники, расположенный на острове Сук.

В январе северокорейского информационного агентство сообщало, что в Кангвоне будет построен первый в стране пляжный курорт, целью которого станет привлечение иностранных туристов. На том же побережье располагается действующий в настоящее время военный полигон, где проводятся ракетные испытания и артиллерийские стрельбы.