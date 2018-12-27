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В Японии казнили двух боссов якудза 

Российская Газета + ещё 1 1 час назад
Фото: Global Look Press
В японском городе Осака казнили двух бывших главарей якудза. Приговор был приведен в исполнение через повешение. Соответствующее распоряжение отдал министр юстиции островного государства Такаси Ямасита.
Суровое наказание понесли 60-летний Кэйдзо Окамото и его подельник, 67-летний экс-финансист Хироя Суэмори, передает телерадиокомпания NHK.
Ровно 30 лет назад преступники выкрали и убили президента инвестиционной компании Cosmo Research и его секретаря, после чего заполучили внушительную сумму в размере около 100 миллионов иен. Тела своих жертв убийцы спрятали в фундаменте строящегося дома.
На японском архипелаге в этом году казнили уже пятнадцать человек. Местные СМИ отмечают, что всего с 2012 года за время правления премьер-министра Синдзо Абэ в стране привели в исполнение смертные приговоры в отношении 36 человек.
Летом этого года в Японии казнили членов секты "Аум Синрикё" (запрещена в РФ). Экстремисты довольно долго ожидали своей участи в тюремных застенках. Самому молодому из них был 51 год.
В начале июня в Японии были казнены семь руководителей организации. Смертный приговор был приведен в исполнение и в отношении основателя экстремистской организации Тидзуо Мацумото, который также известен под именем Сёко Асахара.
До сих пор нет однозначного ответа на вопрос, зачем в 1995 году члены "Аум Синрикё" прибегли к зариновой атаке в подземке Токио. По одной из версий, Асахара был предупрежден о готовящихся облавах полиции и отдал приказ об использовании газа, чтобы отвлечь внимание от своей секты.
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Комментарии
Азия , В мире , Синдзо Абэ , Аум Синрике , Cosmopolitan , Осака , Япония
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