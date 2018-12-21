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В Китае выбрали иероглифы года 

РИА Новости 58 минут назад
Фото: РИА Новости
"Стремление" и "выходить" стали иероглифами уходящего 2018 года по результатам ежегодного интернет-голосования, которое проводилось при поддержке китайского государственного лингвистического центра мониторинга и исследований.
Иероглиф "стремиться", который также имеет значение "воодушевляться", "рваться вперед", "самозабвенно работать", стал иероглифом года по внутренней тематике. По мнению специалистов, причина этому — то, что в современную бурную эпоху борьба и стремление вперед являются своего рода счастьем.
Иероглиф "выходить", который также можно перевести как "отступать", "отходить назад", "отказываться", стал иероглифом года по международной тематике. Эксперты объясняют это тем, что слово "выходить" в 2018 году "сотрясло" практически всю планету.
США заняли первое место по "выходам" в 2018 году, в их числе выход из ядерной сделки по Ирану, Совета по правам человека ООН, Всемирного почтового союза. Не менее важным стал Brexit — выход Великобритании из ЕС. Еще одним внезапным "выходом" стал выход Катара из ОПЕК.
Фразой года по внутренней тематике стало "40-летие политики реформ и открытости", эта дата широко отмечалась в течение всего года в Китае.
Фразой года по международной тематике признали "торговые трения". Специалисты отмечают, что в 2018 году США неоднократно вводили дополнительные пошлины на ввоз алюминия и стали, а также обложили дополнительными пошлинами часть китайских товаров, что вызвало критику разных стран и ответные действия со стороны Китая.
В прошлом году в Китае иероглифами года стали "наслаждаться" и "интеллект" по внутренней и международной тематике соответственно.
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Азия , В мире , ЕС , Совет по правам человека , ООН , ОПЕК , Китай
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