В шанхайском кафе официантами работают корги 

Одно из кафе в Шанхае удивило своих посетителей необычными работниками — в заведении в качестве официантов трудоустроили собак. Милые корги, конечно, не разносят заказы, но благодаря современным технологиям посетители могут заказать представленные блюда, отсканировав QR-код, расположенный на футболке животного. Этот ловкий маркетинговый ход, безусловно, принесет кафе популярность среди тех, кто обожает собак и в особенности коротколапых корги. Помимо приятного общения с добродушными песиками владельцы заведения готовы порадовать посетителей и оригинальным тематическим меню.