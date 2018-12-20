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В шанхайском кафе официантами работают корги 

Рамблер 41 минуту назад
Одно из кафе в Шанхае удивило своих посетителей необычными работниками — в заведении в качестве официантов трудоустроили собак. Милые корги, конечно, не разносят заказы, но благодаря современным технологиям посетители могут заказать представленные блюда, отсканировав QR-код, расположенный на футболке животного. Этот ловкий маркетинговый ход, безусловно, принесет кафе популярность среди тех, кто обожает собак и в особенности коротколапых корги. Помимо приятного общения с добродушными песиками владельцы заведения готовы порадовать посетителей и оригинальным тематическим меню.
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