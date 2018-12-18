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Си Цзиньпин объявил о победе над коррупцией в Китае 

Газета.Ru + ещё 11 3 часа назад
Фото: Газета.Ru
Председатель КНР Си Цзиньпин в ходе своего выступления по случаю сорокалетия политики реформ и открытости заявил о достигнутой в стране победе над коррупцией, передает РИА "Новости".
"Мы твердо придерживаемся строгого внутрипартийного управления, очистки внутрипартийной политической среды, неуклонного соблюдения дисциплины, стремимся всеми силами бороться с формализмом, бюрократией, гедонизмом и расточительностью, проявлять нулевую терпимость и строгость в борьбе с коррупцией", — сказал Си Цзиньпин.
Председатель КНР объявил о том, что в борьбе с коррупцией была "достигнута убедительная победа".
Ранее сообщалось, что китайские власти заподозрили главу Интерпола во взяточничестве.
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