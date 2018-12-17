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Ким Чен Ын почтил память покойного отца в мавзолее в Пхеньяне 

RT на русском + ещё 1 6 часов назад
Фото: Reuters
Лидер КНДР Ким Чен Ын посетил Кымсусанский мемориальный комплекс в Пхеньяне, где почтил память своего отца Ким Чен Ира.
Об этом сообщает «Рёнхап» со ссылкой на агентство ЦТАК.
Отмечается, что 17 декабря исполнилось семь лет со дня смерти Ким Чен Ира.
«Он (Ким Чен Ын) почтил память Ким Чен Ира, который отдавал всё своё время процветанию страны и счастью народа до последних мгновений своей революционной деятельности», — указало агентство.
Уточняется, что лидера КНДР в мавзолее сопровождали высокопоставленные чиновники.
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