Ким Чен Ын почтил память покойного отца в мавзолее в Пхеньяне

Об этом сообщает «Рёнхап» со ссылкой на агентство ЦТАК.

Отмечается, что 17 декабря исполнилось семь лет со дня смерти Ким Чен Ира.

«Он (Ким Чен Ын) почтил память Ким Чен Ира, который отдавал всё своё время процветанию страны и счастью народа до последних мгновений своей революционной деятельности», — указало агентство.

Уточняется, что лидера КНДР в мавзолее сопровождали высокопоставленные чиновники.