В Японии выбрали символ уходящего года

Японии выбрали в качестве символа 2018 года иероглиф "бедствие". Об этом сообщает РИА "Новости".

Иероглиф набрал наибольшее число голосов в опросе, проведенном Ассоциацией проверки иероглифической грамотности Японии. Отмечается, что такой выбор связан с крупным землетрясением и несколькими наводнениями на острове Хоккайдо. Иероглифический символ выбирают в Японии с 1995 года, как правило, он связан с главными событиями, произошедшими за год.

Иероглиф "бедствие" торжественно начертали в храме Киёмидзу на бумаге размером 1,5 на 1,3 м. Для его написания использовалась кисть из хвоста белой лошади, сделанная в префектуре Хиросима.

В 2017 году символом года стал иероглиф со значением "север".