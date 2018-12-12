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В Японии выбрали символ уходящего года 

Газета.Ru + ещё 9 3 часа назад
Фото: Reuters
В Японии выбрали в качестве символа 2018 года иероглиф "бедствие". Об этом сообщает РИА "Новости".
Иероглиф набрал наибольшее число голосов в опросе, проведенном Ассоциацией проверки иероглифической грамотности Японии. Отмечается, что такой выбор связан с крупным землетрясением и несколькими наводнениями на острове Хоккайдо. Иероглифический символ выбирают в Японии с 1995 года, как правило, он связан с главными событиями, произошедшими за год.
Иероглиф "бедствие" торжественно начертали в храме Киёмидзу на бумаге размером 1,5 на 1,3 м. Для его написания использовалась кисть из хвоста белой лошади, сделанная в префектуре Хиросима.
В 2017 году символом года стал иероглиф со значением "север".
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