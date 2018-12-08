Южная Корея увеличила расходы на оборону

После долгих споров между представителями правящей и оппозиционных партий парламент Южной Кореи утвердил государственный бюджет на 2019 год. В следующем году Страна утренней свежести намерена потратить на военные нужды почти 46,7 триллиона вон, что означает рост по сравнению с нынешним годом более чем на восемь процентов.

Согласно утвержденному парламентом окончательному варианту госбюджета, Южная Корея потратит на оборонные нужды 46 триллионов 697,1 миллиарда вон или 41,6 млрд долларов. Таким образом Сеул несмотря на общее потепление в отношениях с Пхеньяном, который рассматривается в качестве главной военной угрозы, увеличит расходы на 8,2 процента по сравнению с текущим годом.

Среди направлений, на которые министерство обороны Юга собирается потратить значительное количество средств, является сфера противодействия ракетно-ядерной угрозе КНДР. На нужды по совершенствованию систем наблюдения, сбора информации, ПВО, противоракетной обороны и сил ракетного удара Южная Корея потратит почти 15,4 триллиона вон. Это на 16,2 процента больше, чем годом ранее.

Кроме того, немалое внимание обращено и на улучшение условий быта военнослужащих и их экипировки. В частности, в корейских казармах теперь появятся специальные очистители воздуха, что стало реакцией на увеличение количество вредной пыли в воздухе за последние годы.

Общий же госбюджет Южной Кореи на 2019 год составил 469.6 триллиона вон или более 418 миллиардов долларов. Доля военных нужд в госбюджете составит почти десять процентов.