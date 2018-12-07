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Россиянка стала интернет-знаменитостью в Китае 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 7 дек — Проект Россия-Китай: главное. Россиян кастала интернет-знаменитостью в КНР, открыв свой видеоканал о том, как иностранцы готовят китайскую кухню.
Китайская аудитория с большим интересом смотрит онлайн-шоу живущей в городе Чанчунь 26-летней Валентины, которая осела в Поднебесной, выйдя замуж за китайца.
С мужем Валентина познакомилась через онлайн-службу знакомств. Поселившись в Чанчуне, она решила открыть свой канал на одной из служб видео-стриминга с тем, чтобы найти больше друзей в новой стране. Однако скоро выяснилось, что аудитории кране интересны подробности ее повседневной жизни: как она готовит, учит китайский и рисует. Сейчас живые шоу Валентины о жизни в Китае и кухне Поднебесной смотрят уже сотни тысяч подписчиков.
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