VnExpress (Вьетнам): Китай зашел на «задний двор» США

Президент Китая Си Цзиньпин посетит Панаму 2-3 декабря, на следующий день после встречи с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом в рамках саммита G20, который проходит в Буэнос-Айресе . Две крупнейшие экономические державы в мире находятся в разгаре торговой войны и могут воспользоваться этой возможностью, чтобы остыть.

Панама находится в Центральной Америке, граничит с Коста-Рикой Колумбией . Через центр страны проходит Панамский канал, судоходный путь, который связывает Атлантический и Тихий океаны. Также важно сказать, что Китай является второй по величине влиятельной страной в регионе после Соединенных Штатов.

Визит подтвердит интерес Пекина к странам Латинской Америки, которые часто называют «задним двором» Соединенных Штатов. Заместитель министра иностранных дел Китая Цинь Ган подчеркивает, что сотрудничество между Пекином и регионом будет «неизменным», хотя некоторые страны Латинской Америки сталкиваются с растущими проблемами в условиях напряженности в мире.

Вашингтон опасается растущего влияния Пекина в странах Латинской Америки. Высокопоставленные чиновники администрации Трампа предупредили страны-соседей США быть осторожными в инвестиционной политике Пекина, начиная с сырья, автомобилестроения и заканчивая технологиями и телекоммуникациями.

На прошлой неделе на Азиатско-тихоокеанском форуме экономического сотрудничества ( АТЭС ) в Папуа-Новой Гвинее вице-президент США Майк Пенс заявил, что небольшие страны не должны вестись на инициативу «Один пояс, один путь», Пекину они принесут только выгоду, а сами не смогут погасить кредиты, выделенные Китаем.

Бывший посол Мексики в Китае Хорхе Гуахардо заявил, что визит Си Цзиньпина, который последовал сразу же после высказывания Пенса, демонстрирует, что Пекин «еще поборется с Соединенными Штатами за влияние в регионе».

«Визит в Панаму — это заявление, что Китай может конкурировать за влияние в регионе, традиционно находящемся под влиянием Соединенных Штатов. Послание состоит в том, что Китай чтит эти отношения и не будет их недооценивать», — прокомментировал Гуахардо.

Дун Цзиншэн, заместитель директора Центра латиноамериканских исследований в Пекинском университете, отметил, что Си Цзиньпин будет продвигать инициативу «Один пояс, один путь» на повестке дня. В свою же очередь, во время своего визита в Пекин в ноябре прошлого года президент Панамы Хуан Карлос Варела отметил, что он поддерживает инфраструктурную программу Китая.

Однако, несмотря на усилия Пекина по укреплению своих отношений с Латинской Америкой, ему трудно угнаться за влиянием Соединенных Штатов в регионе, тем более что инвестиции Китая менее стабильны и не так разнообразны. «Китай вряд ли будет представлять угрозу для Соединенных Штатов в этом регионе, да и для Китая отношения с Соединенными Штатами более значимы», — сказал Дун Цзиншэн.

Франциско Луис Перес, латиноамериканский исследователь из Тамкангского университета на Тайване, заявил, что Пекин может попытаться противостоять присутствию США в Индо-Тихоокеанском регионе, усилив свое влияние в Латинской Америке. Однако визит в Панаму демонстрирует, что сближение с Пекином вызывает риск подрыва отношений с Вашингтоном.

«Я не думаю, что Панама пойдет на такой риск и установит сильные стратегические или политические соглашения с Китаем во время визита. Вместо этого страны сосредоточат свое внимание на экономических вопросах, которые не окажут большого военного или стратегического воздействия» — сказал Перес.