В Челябинске соседи откусили женщине палец за шум

В Челябинске соседи откусили женщине палец за слишком шумное поведение.

Как сообщает телеграм-канал Mash, соседям не нравилось, что дочь их новой соседки якобы слишком сильно шумит.

Когда женщина решила отметить свой день рождения с дочерью и друзьями у себя дома, соседи ворвались к ней в квартиру и начали ее оскорблять.

Конфликт перерос в драку, в ходе которой одна из соседок набросилась на именинницу и откусила ей палец.

Врачи зафиксировали открытый перелом и ампутацию четвертого пальца на уровне ногтевой фаланги. При этом пришить палец невозможно, потому что соседка его проглотила.