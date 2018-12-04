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В Челябинске соседи откусили женщине палец за шум 

Рамблер + ещё 2 2 часа назад
Фото: flickr.com
В Челябинске соседи откусили женщине палец за слишком шумное поведение.
Как сообщает телеграм-канал Mash, соседям не нравилось, что дочь их новой соседки якобы слишком сильно шумит.
Когда женщина решила отметить свой день рождения с дочерью и друзьями у себя дома, соседи ворвались к ней в квартиру и начали ее оскорблять.
Конфликт перерос в драку, в ходе которой одна из соседок набросилась на именинницу и откусила ей палец.
Врачи зафиксировали открытый перелом и ампутацию четвертого пальца на уровне ногтевой фаланги. При этом пришить палец невозможно, потому что соседка его проглотила.
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