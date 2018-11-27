Богатейший человек Китая стал коммунистом

Газета опубликовала список ста граждан КНР, которые внесли отличительный вклад в развитие страны и претворение в жизнь политики реформ и открытости. Среди них оказался Ма Юнь (китайское имя Джека Ма — прим. «Ленты.ру» ). Когда именно он вступил в партию, не уточняется.

Государство отметило его вклад в развитие экономики, в частности, создание электронных торговых платформ, электронных платежных систем и основы для облачного программирования, развитие логистики, создание инфраструктуры для малого и среднего бизнеса, а также создание новой системы социального кредита с помощью технологий больших данных.

Помимо прочего, Джек Ма получил почетное звание «Выдающегося строителя социализма с китайской спецификой провинции Цзянсу».

По словам представителя Alibaba, политическая принадлежность руководителя не влияет на процесс принятия решений в компании. Его слова приводит Reuters . «Мы следуем законам и нормативно-правовым актам стран, в которых мы работаем», — добавил он.

Джек Ма — глава и основатель компании Alibaba Group, в которую входит интернет-магазин AliExpress. Состояние предпринимателя составляет около 39,6 миллиарда долларов. Он является самым богатым жителем Китая.