Богатейший человек Китая стал коммунистом 

Самый богатый человек Китая, основатель Alibaba Group Джек Ма вступил в Коммунистическую партию Китая. Об этом сообщила газета «Женьминь Жибао».
Газета опубликовала список ста граждан КНР, которые внесли отличительный вклад в развитие страны и претворение в жизнь политики реформ и открытости. Среди них оказался Ма Юнь (китайское имя Джека Ма — прим. «Ленты.ру»). Когда именно он вступил в партию, не уточняется.
Государство отметило его вклад в развитие экономики, в частности, создание электронных торговых платформ, электронных платежных систем и основы для облачного программирования, развитие логистики, создание инфраструктуры для малого и среднего бизнеса, а также создание новой системы социального кредита с помощью технологий больших данных.
Помимо прочего, Джек Ма получил почетное звание «Выдающегося строителя социализма с китайской спецификой провинции Цзянсу».
По словам представителя Alibaba, политическая принадлежность руководителя не влияет на процесс принятия решений в компании. Его слова приводит Reuters. «Мы следуем законам и нормативно-правовым актам стран, в которых мы работаем», — добавил он.
В список также вошли Пони Ма (Ма Хуатэн) — китайский предприниматель, глава инвестиционной компании Tencent и Робин Ли (Ли Яньхун) — основатель компании Baidu, китайского аналога Google.
Джек Ма — глава и основатель компании Alibaba Group, в которую входит интернет-магазин AliExpress. Состояние предпринимателя составляет около 39,6 миллиарда долларов. Он является самым богатым жителем Китая.