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В Китае разрабатывают социальный рейтинг граждан 

Газета.Ru + ещё 5 1 час назад
Фото: РИА Новости
Китайские власти планируют ввести систему оценки социального поведения граждан. Соответствующий проект уже представлен руководителями государства, передает "ПолитРоссия".
Граждане с высоким социальным рейтингом получат преимущества, а жители с низким "социальным кредитом" могут столкнуться с разнообразными сложностями.
Чиновники планируют собрать данные о 22 миллионах жителей, на основе чего и будет составляться рейтинг. Затем система рейтингов будет адаптирована и внедрена повсеместно. Это нововведение должно будет помогать отслеживать "ненадежных граждан", которые нарушают социальные нормы.
Китай давно экспериментирует с подобными системами, которые поощряют хорошее поведение и наказывают за плохое штрафами и различными ограничениями. Также планируется усовершенствовать систему "черных списков", в которые попадают люди, нарушающие установленные правила поведения.
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Азия , В мире , Китай
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