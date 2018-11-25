В Китае разрабатывают социальный рейтинг граждан

Китайские власти планируют ввести систему оценки социального поведения граждан. Соответствующий проект уже представлен руководителями государства, передает "ПолитРоссия".

Граждане с высоким социальным рейтингом получат преимущества, а жители с низким "социальным кредитом" могут столкнуться с разнообразными сложностями.

Чиновники планируют собрать данные о 22 миллионах жителей, на основе чего и будет составляться рейтинг. Затем система рейтингов будет адаптирована и внедрена повсеместно. Это нововведение должно будет помогать отслеживать "ненадежных граждан", которые нарушают социальные нормы.

Китай давно экспериментирует с подобными системами, которые поощряют хорошее поведение и наказывают за плохое штрафами и различными ограничениями. Также планируется усовершенствовать систему "черных списков", в которые попадают люди, нарушающие установленные правила поведения.