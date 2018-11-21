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Япония заявила протест Южной Корее
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Япония заявила протест Корее из-за «женщин для утешения» 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 2 3 часа назад
Фото: depositphotos.com
МИД Японии вручил послу Южной Кореи протест из-за решения Сеула ликвидировать организацию, которая должна была поставить точку в вопросе о так называемых «женщинах для утешения».
Южная Корея объявила о роспуске организации, на счет которой согласно двусторонним договоренностям 2015 года, Япония перевела 1 млрд иен (около 9 млн долларов), передает РИА «Новости» со ссылкой на телекомпанию NHK.
Организация должна была восстановить честь ныне живущих «женщин для утешения». В итоге 34 из 47 женщин получили компенсацию морального и физического ущерба в размере около 100 тыс. долларов.
Теперь организация будет ликвидирована, а оставшимся средствам «будет найдено рациональное применение».
Напомним, системой «женщин для утешения» называют форму принудительной проституции в интересах японской армии в странах Азии во время Второй мировой войны.
Япония настаивает, что на сегодняшний день не найдено документов или свидетельств принуждения корейских женщин к проституции во время войны со стороны японской армии или администрации.
По заключенному в декабре 2015 года соглашению Японии и Южной Кореи, Япония обязалась выплатить бывшим «женщинам для утешения» 1 млрд иен с условием, что это решение будет «окончательным и не имеющим обратного хода».
Южнокорейская сторона согласилась с такой формулировкой. Однако в январе 2018 года президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин заявлял, что проблема «женщин для утешения» будет решена окончательно, когда Япония от всего сердца принесет извинения.
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