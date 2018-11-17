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Си Цзиньпин собрался в Северную Корею
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Си Цзиньпин собрался в Северную Корею 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 3 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Китайский лидер Си Цзиньпин во время встречи с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином в Папуа — Новой Гвинее рассказал о планах посетить КНДР в следующем году, передает Kyodo со ссылкой на администрацию главы Южной Кореи.
Си Цзиньпин собирается с визитом в Северную Корею по приглашению Ким Чен Ына. Кроме того, на следующий год у него также запланирован визит в Южную Корею, передает ТАСС.
Напомним, Ким Чен Ын в ходе своей первой из трех поездок в Китай в марте этого года пригласил Си Цзиньпина посетить его страну с официальным визитом.
В последний раз китайский руководитель посещал Северную Корею в 2005 году. Тогда в Пхеньяне побывал председатель Ху Цзиньтао.
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