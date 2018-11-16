Абэ пояснил позицию Японии по южным Курилам

Синдзо Абэ. Токио на будущих переговорах с Москвой будет стремиться решить вопрос принадлежности всех южных островов Курильского архипелага, ускорив процесс консультаций на основе Совместной декларации 1956 года, заявил премьер Японии

«Изменений нашей позиции, которая заключается в намерении подписать мирный договор после решения территориальной проблемы, нет. Япония до сих пор рассматривала проблему принадлежности четырех островов как предмет переговоров», — заявил японский премьер, передает ТАСС.

Он подчеркнул, что нынешняя договоренность об ускорении переговоров на основе декларации 1956 года не противоречит позиции Токио о заключении мирного договора после решения территориальной проблемы всех четырех островов.

Ранее сообщалось, что Абэ в ходе переговоров с президентом России Владимиром Путиным пообещал не размещать военные базы США на южных Курилах в случае их передачи японской стороне, сообщило японское издание Асахи.

В четверг МИД прояснил позицию России по Курилам на фоне слухов о передаче островов.