Эксперт предположил, какое оружие испытали в КНДР

Лидер КНДР Ким Чен Ын присутствовал на испытаниях "высокотехнологичного оружия", передает южнокорейское агентство Ренхап со ссылкой на северокорейские СМИ.

Отмечается, что речь идет о недавно разработанном виде вооружений тактического характера.

Центральное телевидение КНДР сообщило, что испытания "ультрасовременного" оружия, которое разрабатывалось в течение долгого времени, проходили на полигоне Национального института обороны.

Ким Чен Ын посетил полевые испытания оружия впервые с ноября 2017 года, когда наблюдал за пуском межконтинентальной баллистической ракеты.

Южнокорейское агентство отмечает, что КНДР сообщила об испытаниях на фоне пробуксовки в переговорах по разоружению Пхеньяна

"Президент ясно дал понять, что если Ким Чен Ын проведет денуклеаризацию, то Северную Корею ждет блестящее будущее. Мы по-прежнему уверены, что обещания, данные президентом Трампом и председателем Кимом, будут выполнены", — сказал собеседник агентства.

Ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований Института Дальнего Востока РАН Евгений Ким в эфире радио Sputnik прокомментировал сообщение об испытании нового северокорейского оружия.

"Когда Ким Чен Ын и Трамп встречались в Сингапуре, американцы обещали определенные вещи — например, объявить до конца этого года о прекращении формального состояния войны (на Корейском полуострове — ред.). Это пока не сделано. При этом США несколько раз за последние месяцы вводили новые санкции против Северной Кореи. Очередную встречу Ким Чен Ына и Трампа собирались вроде бы провести этой осенью, потом американцы перенесли ее на следующий год. Сейчас, правда, они поправились — сказали, что встреча будет в самом начале года. То, что подготовка к такой встрече продолжается, это, конечно, хорошо. Но главное — это то, что продвижение Северной Кореи к денуклеаризации должно быть улицей с двусторонним движением. Пхеньян, когда говорил о готовности отказаться от ракетно-ядерного потенциала, обозначил свои условия: он готов сделать это в обмен на прекращение враждебной политики и угроз против него со стороны Вашингтона и Сеула. Южная Корея уже сделала многое в этом направлении — но со стороны США такого движения пока нет", — сказал Евгений Ким.

Он предположил, какое именно оружие было испытано в КНДР.

"Я думаю, смысл проведения испытания и последующего объявления о нем заключался в том, чтобы показать, что Северная Корея не собирается капитулировать перед США. Притом, обратите внимание: это испытание не было ни ракетным пуском, ни ядерным испытанием — иначе об этом сразу было бы известно. Что именно испытывалось, неизвестно. Но можно предположить, что речь может идти, например, о серьезном продвижении КНДР в области радиоэлектронной борьбы", — сказал Евгений Ким.

В Сингапуре 12 июня Дональд Трамп и Ким Чен Ын договорились, что КНДР прекратит ядерную и ракетные программы в ответ на нормализацию отношений двух стран и прекращение формального состояния войны на Корейском полуострове, где в 1950-1953 годах шла война, завершившаяся подписанием соглашения о перемирии.