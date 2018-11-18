Китай посулил десятки тысяч долларов за доносы о порно

Китайские власти увеличат денежное поощрение за доносы о незаконном контенте, найденном как в интернете, так и в других источниках. Об этом сообщает AFP.

С 1 декабря максимальная величина выплачиваемой премии составит 600 тысяч юаней (около 86 тысяч долларов или 5,7 миллиона рублей). Сейчас эта сумма вдвое меньше.

Помимо порнографии, в КНР запрещены публикации, которые могут быть сочтены угрозой национальному единству или общественному устройству. Также не допускается распространение государственных секретов.

Удвоенное вознаграждение упоминается в новых правилах, опубликованных администрацией киберпространства Китая, которая является главным органом интернет-цензуры в стране. Они обязывают онлайновые платформы к концу месяца начать сбор и хранение разнообразной информации о пользователях, в том числе их переписки, сетевых адресов и сведений об устройствах, используемых для доступа к интернету. Собранные данные могут запросить правоохранительные органы или сама администрация киберпространства.

В 2017 году сообщалось, что китайская социальная сеть Weibo обещала выплачивать по 200 юаней пользователям, которые в течение месяца найдут 200 незаконных записей и пожалуются на них. Самым активным доносчикам обещали дать iPhone и iPad.