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Китай посулил десятки тысяч долларов за доносы о порно
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Китай посулил десятки тысяч долларов за доносы о порно 

Lenta.ru + ещё 8 2 часа назад
Фото: Ng Han Guan / Associated Press
Китайские власти увеличат денежное поощрение за доносы о незаконном контенте, найденном как в интернете, так и в других источниках. Об этом сообщает AFP.
С 1 декабря максимальная величина выплачиваемой премии составит 600 тысяч юаней (около 86 тысяч долларов или 5,7 миллиона рублей). Сейчас эта сумма вдвое меньше.
Помимо порнографии, в КНР запрещены публикации, которые могут быть сочтены угрозой национальному единству или общественному устройству. Также не допускается распространение государственных секретов.
Удвоенное вознаграждение упоминается в новых правилах, опубликованных администрацией киберпространства Китая, которая является главным органом интернет-цензуры в стране. Они обязывают онлайновые платформы к концу месяца начать сбор и хранение разнообразной информации о пользователях, в том числе их переписки, сетевых адресов и сведений об устройствах, используемых для доступа к интернету. Собранные данные могут запросить правоохранительные органы или сама администрация киберпространства.
В 2017 году сообщалось, что китайская социальная сеть Weibo обещала выплачивать по 200 юаней пользователям, которые в течение месяца найдут 200 незаконных записей и пожалуются на них. Самым активным доносчикам обещали дать iPhone и iPad.
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