Обнаружена новая угроза Китаю

Высокая доходность американских гособлигаций оказывает давление на юань

МОСКВА , 19 ноя — ПРАЙМ. Доходность годовых гособлигаций Китая в пятницу составила 2,611%, что чуть ниже доходности годовых гособлигаций США , составившей 2,684%. Еще совсем недавно, в конце 2017 года, премия по китайским облигациям составляла 2 процентных пункта, сообщает Dow Jones.

Такое изменение является следствием политики Федеральной резервной системы США , которая в текущем году повышала ключевую ставку уже трижды. Народный банк Китая ставку не менял, однако на фоне замедления роста экономики проводил смягчение денежно-кредитной политики другими способами, включая снижение нормы обязательных резервов для банков.

Доходность гособлигаций обычно оказывает влияние на валютные курсы, поскольку инвесторы начинают отдавать предпочтение валютам с большей доходностью, что способствует их укреплению. В этом году китайский юань приблизился к 10-летнему минимуму против доллара в результате эскалации напряженности в торговых отношениях Китая и США.

Между тем 10-летние китайские гособлигации по-прежнему приносят более высокий доход, чем 10-летние гособлигации США. Это связано с тем, что цены на облигации с более коротким сроком погашения росли в этом году быстрее, снижая их доходность. Инвесторы часто рассматривают доходность 10-летних облигаций как отражение ключевой процентной ставки страны, а на валютных рынках внимательно следят за разницей в краткосрочных процентных ставках.

Сегодня доходность китайских гособлигаций имеет особое значение для западных институтов. Международные инвесторы весь 2018 год с небывалой активностью скупали долговые бумаги, что было в большей степени обусловлено их ожидаемым включением в основные международные индексы облигаций, нежели их доходностью.

Конечно, разница в доходности не всегда отражает тот доход, который фактически получит инвестор: многие покупатели облигаций в иностранной валюте хеджируют их уязвимость колебаниям обменных курсов при помощи таких инструментов как валютно-процентные свопы и форвардные контракты. Кроме того, из-за действующих в Китае мер по контролю над капиталом китайские инвесторы испытывают трудности в погоне за более высокой доходностью за рубежом.

Аналитики расходятся во мнениях относительно возможности роста пары доллар США/юань выше отметки 7 — уровня, который Пекин ранее защищал.

Аналитики Goldman Sachs считают, что пара поднимется выше 7 в случае дальнейшей эскалации торгового конфликта. «В этом случае экономическая потребность и рыночное давление будут столь велики, что власти, скорее всего, пойдут на дальнейшее сознательное ослабление юаня», — отмечают они в своем докладе об экономических перспективах на 2019 год.

Аналитики Morgan Stanley , наоборот, считают, что рост экономики США будет замедляться в сравнении с экономиками других стран, что ограничит пространство для дальнейшего повышения процентных ставок. В банке считают, что к концу 2019 года юань восстановится до отметки 6,25 за доллар США.

Ослабление юаня придало импульс распродажам на фондовых рынках и рынках корпоративного кредитования. Прибыль китайских компаний в юанях при переводе в доллары США стала меньше, а долги в твердых валютах стали дороже в обслуживании и погашении.